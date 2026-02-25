USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

На фоне угроз США: Иран спешно грузит нефть на танкеры

19:37 597

Иран активно наращивает загрузку нефти в танкеры, что может быть признаком подготовки к возможной атаке США, пишет агентство Bloomberg.

По данным мониторинговой компании Kpler, с 15 по 20 февраля экспорт нефти с иранского острова Харк в Персидском заливе составил около 20,1 млн баррелей. Это почти в три раза превышает показатели за аналогичный период января и эквивалентно более 3 млн баррелей в сутки, что значительно выше обычного суточного объема Тегерана.

Агентство отмечает, что в 2025 году, незадолго до авиаударов США в июне, Иран активно вывозил нефть из своих портов, перегружая крупные партии на танкеры и направляя их на остров Харк. Подобная активность наблюдалась и в 2024 году, причем в периоды повышенной напряженности.

Эксперты отмечают, что танкеры с нефтью могут изменять маршруты в случае ударов США. С 15 по 20 февраля количество судов в водах к юго-востоку от острова Харк выросло с восьми до восемнадцати, одновременно снизились запасы сырой нефти на острове, что свидетельствует об интенсивной загрузке судов. Как минимум семь резервуаров на острове были полными 15 февраля, а к 20 февраля шесть из них оказались пустыми, подтверждая активную отгрузку сырья, сообщает Bloomberg.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2205
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4972
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3317
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 601
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 583
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1048
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1306
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3178
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3141
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2846

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2205
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4972
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3317
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 601
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 583
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1048
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1306
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3178
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3141
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться