На фоне угроз США: Иран спешно грузит нефть на танкеры

По данным мониторинговой компании Kpler, с 15 по 20 февраля экспорт нефти с иранского острова Харк в Персидском заливе составил около 20,1 млн баррелей. Это почти в три раза превышает показатели за аналогичный период января и эквивалентно более 3 млн баррелей в сутки, что значительно выше обычного суточного объема Тегерана.

Агентство отмечает, что в 2025 году, незадолго до авиаударов США в июне, Иран активно вывозил нефть из своих портов, перегружая крупные партии на танкеры и направляя их на остров Харк. Подобная активность наблюдалась и в 2024 году, причем в периоды повышенной напряженности.

Эксперты отмечают, что танкеры с нефтью могут изменять маршруты в случае ударов США. С 15 по 20 февраля количество судов в водах к юго-востоку от острова Харк выросло с восьми до восемнадцати, одновременно снизились запасы сырой нефти на острове, что свидетельствует об интенсивной загрузке судов. Как минимум семь резервуаров на острове были полными 15 февраля, а к 20 февраля шесть из них оказались пустыми, подтверждая активную отгрузку сырья, сообщает Bloomberg.