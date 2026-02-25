Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках официального визита в Израиль посетил Кнессет, пишут израильские СМИ.

В парламенте его встретили скандированием «Моди!» Спикер Амир Охана назвал визит индийского премьера «большой честью» и приветствовал лидера «крупнейшей демократии мира» на заседании израильского парламента.

В своем выступлении израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что никогда не был так тронут визитом иностранного лидера, назвав Моди «больше чем другом — братом». Он подчеркнул, что Израиль и Индия, добившиеся независимости почти одновременно, остаются сильными демократиями и стратегическими партнерами. Нетаньяху также поблагодарил Моди за поддержку после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и отметил, что обе страны намерены противостоять «джихадистской оси зла».

«Мы сталкиваемся с радикальным исламом, который угрожает всему миру и свободным нациям. Вместе мы построим прочный, непоколебимый союз — союз стран, верящих в умеренность, прогресс и человеческое достоинство. Союз, основанный на взаимном уважении между государствами, которые ценят жизнь», – заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль и Индия готовы бороться против тех, кто «поклоняется смерти и стремится отбросить нас обратно в темные века».

Израильские СМИ отмечают, что главными темами визита Моди станут подписание нового соглашения об оборонном сотрудничестве и продвижение соглашения о свободной торговле. Ожидается, что оборонный договор будет существенно расширен и углублен, особенно в части сотрудничества оборонных компаний и доступа Индии к чувствительным оборонным технологиям.

Также обсуждается вопрос сотрудничества финансовых систем двух стран и участие индийских компаний в израильских инфраструктурных проектах. Будет рассмотрено сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, квантовых технологий и кибербезопасности.

Израильские СМИ отмечают, что визит Моди проходит на фоне ожидаемого вооруженного противостояния с Ираном. Маловероятно, что конфликт начнется в то время, когда в Израиле находится премьер-министр Индии.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2208
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4976
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3317
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 604
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 585
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1050
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1307
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3179
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3141
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2846

