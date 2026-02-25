США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против более 30 физических и юридических лиц, включая ряд компаний из Турции и ОАЭ, а также судов, участвующих в незаконной торговле иранской нефтью и поддержке производства баллистических ракет и оружия Ираном. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте OFAC.

OFAC сосредоточило внимание на дополнительных судах, входящих в так называемый «теневой флот» Ирана, которые перевозят иранскую нефть и нефтепродукты на зарубежные рынки и служат основным источником доходов для финансирования внутреннего подавления протестов, поддержки террористических группировок и вооруженных программ.

Кроме того, ограничения коснулись нескольких сетей, которые обеспечивают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Минобороны Ирана исходными материалами и оборудованием, необходимыми для восстановления производства баллистических ракет и обычного оружия, а также для экспорта беспилотников в третьи страны.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на проведение операций и возможность применения вторичных мер к иностранным финансовым учреждениям, вовлеченным в сделки с указанными лицами.