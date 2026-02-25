USD 1.7000
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции

20:12

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против более 30 физических и юридических лиц, включая ряд компаний из Турции и ОАЭ, а также судов, участвующих в незаконной торговле иранской нефтью и поддержке производства баллистических ракет и оружия Ираном. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте OFAC.

OFAC сосредоточило внимание на дополнительных судах, входящих в так называемый «теневой флот» Ирана, которые перевозят иранскую нефть и нефтепродукты на зарубежные рынки и служат основным источником доходов для финансирования внутреннего подавления протестов, поддержки террористических группировок и вооруженных программ.

Кроме того, ограничения коснулись нескольких сетей, которые обеспечивают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Минобороны Ирана исходными материалами и оборудованием, необходимыми для восстановления производства баллистических ракет и обычного оружия, а также для экспорта беспилотников в третьи страны.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на проведение операций и возможность применения вторичных мер к иностранным финансовым учреждениям, вовлеченным в сделки с указанными лицами.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2209
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4976
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3318
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 607
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 586
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1050
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1307
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3180
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3141
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2847

