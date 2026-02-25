USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества
Новость дня
В Иране развитие ситуации «по сценарию 1979 года»: бунт студенчества

В Британии заработал первый украинский завод дронов

20:19 333

В Великобритании запущен первый украинский оборонный завод компании Ukrspecsystems по производству дронов, сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

По словам Залужного, речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники показали высокую эффективность в условиях современных боевых действий.

«Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений», – отметил он.

Украинский посол подчеркнул, что запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.

«Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства», – добавил глава диппредставительства.

Он уточнил, что центр инженерной экспертизы остается на территории Украины, а производство будет интегрировано в британскую оборонную инфраструктуру.

«Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности», – подчеркнул посол.

Компания Ukrspecsystems работает на рынке с 2014 года и зарекомендовала себя как разработчик высокоэффективных беспилотных систем. Среди ее ключевых разработок – разведывательные комплексы PD-2, Gekata и линейка Shark.

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2211
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4979
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3322
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 609
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 586
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1051
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1307
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3181
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3146
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2849

ЭТО ВАЖНО

Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей
Алиевы в Ходжавенде: дороги, газ и электричество для возвращающихся семей фото; обновлено 20:30
20:30 2211
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 4979
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3322
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 609
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 586
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1051
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист
Переговоры в Женеве: Германия требует прекращения поддержки ХАМАС, Пезешкиан - оптимист обновлено 19:04
19:04 1307
Дорожает и древесина
Дорожает и древесина мнение экономиста
17:35 1465
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина
Папоян призывает закупать много азербайджанского бензина обновлено 17:27
17:27 3181
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3146
Ни слова об Иране. Ничего об Украине...
Ни слова об Иране. Ничего об Украине... главная тема; все еще актуально
14:11 2849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться