В Британии заработал первый украинский завод дронов

В Великобритании запущен первый украинский оборонный завод компании Ukrspecsystems по производству дронов, сообщил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

По словам Залужного, речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems, чьи беспилотники показали высокую эффективность в условиях современных боевых действий.

«Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений», – отметил он.

Украинский посол подчеркнул, что запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику.

«Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших общих возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства», – добавил глава диппредставительства.

Он уточнил, что центр инженерной экспертизы остается на территории Украины, а производство будет интегрировано в британскую оборонную инфраструктуру.

«Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности», – подчеркнул посол.

Компания Ukrspecsystems работает на рынке с 2014 года и зарекомендовала себя как разработчик высокоэффективных беспилотных систем. Среди ее ключевых разработок – разведывательные комплексы PD-2, Gekata и линейка Shark.