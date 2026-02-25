Кремль о встрече Трампа, Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России, США и Украины в трехстороннем формате логична на финальном этапе для окончательного согласования сделки.

«Здесь стоит согласиться, что трем президентам следует встречаться только для финализации договоренностей или, как говорят американцы, для заключения сделки. Вероятно, это действительно так», – отметил представитель Кремля.

По его словам, приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается актуальным, так как российский лидер Владимир Путин «всегда держит свое слово».

Вместе с тем он подчеркнул, что перспектива встречи Путина и Зеленского пока под вопросом, пока Киев сохраняет нынешние переговорные позиции.

«Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, давайте пока ограничимся тем, что вспомним его заявление за последнюю неделю… И зададимся вопросом: есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если Киев по-прежнему занимает такую позицию? Они вообще себе это как видят?» – добавил представитель Кремля.

Он также назвал планы европейцев передать Украине ядерное оружие «совершенно сумасшедшими» и «безумными». Представитель Кремля заявил, что «было бы странно, если бы Великобритания и Франция подтвердили такие намерения».

По его словам, данные России «не голословны», и Москва рассчитывает, что их публикация станет «препятствием для реализации этих планов».