«Трамп оптимистично настроен»: Вэнс о прогрессе по Украине

21:55 327

Соединенные Штаты отмечают прогресс на переговорах о мирном урегулировании российско-украинской войны с обеими сторонами, а президент Дональд Трамп смотрит с оптимизмом на возможность завершения конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать. В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения», – сказал Вэнс.

По его словам, администрация США продолжает дипломатические усилия, чтобы довести переговоры до точки, в которой и Россия, и Украина сочтут свои задачи достаточно реализованными и завершат войну.

«Мы не питаем иллюзий, что эти ребята встретятся посреди поля, обнимутся и споют песню «Кумбайя» (духовная песня, призывающая к единству). Именно поэтому мы ведем ту дипломатическую работу, которой заняты сейчас. Мы с оптимизмом смотрим на возможность достичь момента, когда и русские, и украинцы почувствуют, что они достигли достаточно, чтобы остановить кровопролитие. Именно такую задачу поставил перед нами президент», – добавил Вэнс.  

Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
21:49 585
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
17:20 6247
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
20:51 2218
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
16:50 3706
«С системой нет проблем»: Аракчи о возможном убийстве Хаменеи
«С системой нет проблем»: Аракчи о возможном убийстве Хаменеи обновлено 22:10
22:10 2506
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
20:20 2874
«Великое возвращение» в Ходжавенд: Алиев о рабочих местах
«Великое возвращение» в Ходжавенд: Алиев о рабочих местах фото; обновлено 21:47
21:47 3177
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
14:47 3767
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
США ударили по «теневому флоту» Ирана и компаниям из Турции
20:12 1331
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла»
Моди в Кнессете: Нетаньяху о союзе против «джихадистской оси зла» видео
19:57 1143
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
«Хезболла» не будет вмешиваться в войну с Ираном при одном условии
19:17 1539

