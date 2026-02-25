«Трамп оптимистично настроен»: Вэнс о прогрессе по Украине

Соединенные Штаты отмечают прогресс на переговорах о мирном урегулировании российско-украинской войны с обеими сторонами, а президент Дональд Трамп смотрит с оптимизмом на возможность завершения конфликта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать. В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения», – сказал Вэнс.

По его словам, администрация США продолжает дипломатические усилия, чтобы довести переговоры до точки, в которой и Россия, и Украина сочтут свои задачи достаточно реализованными и завершат войну.

«Мы не питаем иллюзий, что эти ребята встретятся посреди поля, обнимутся и споют песню «Кумбайя» (духовная песня, призывающая к единству). Именно поэтому мы ведем ту дипломатическую работу, которой заняты сейчас. Мы с оптимизмом смотрим на возможность достичь момента, когда и русские, и украинцы почувствуют, что они достигли достаточно, чтобы остановить кровопролитие. Именно такую задачу поставил перед нами президент», – добавил Вэнс.