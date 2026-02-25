USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Германия арестовала украинца по делу об убийстве соратника Януковича

22:22 136

Полиция в Германии задержала подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщили в пресс-службе национальной полиции Испании.

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его помощник Андрей Портнов

Испанские власти полагают, что задержанный является непосредственным исполнителем убийства. По версии следствия, именно он стрелял в Портнова в мае 2025 года. Задержание произошло в городе Хайнсберг, земля Северный Рейн-Вестфалия.

Имя подозреваемого и сведения о его биографии официально не разглашаются. При этом испанский телеканал Antena 3 сообщает, что задержанный – гражданин Украины.

По информации испанских правоохранителей, суд выдал ордера на арест подозреваемого и на обыск его жилья.

Андрей Портнов в 2011–2014 годах был советником президента Виктора Януковича. Во время протестов на Майдане входил вместе с Януковичем в рабочую группу по урегулированию политического кризиса.

Украину Портнов покинул в начале 2015 года и жил за границей. В 2019 году он вернулся на родину, а в июне 2022-го снова уехал из страны. По данным «Украинской правды», за несколько дней до убийства Портнов вновь приезжал в Украину и встречался с «топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов».

Портнов был застрелен 21 мая 2025 года в городе Посуэло-де-Аларкон, в пригороде Мадрида, у ворот Американской школы, куда он привез своих детей.

Испанская полиция считает, что убийство было заказным. Следствие рассматривало разные версии преступления, включая политический мотив, возможные долги или связь с теневыми деловыми операциями.

