«Красная линия Ирана»: Пехлеви о территориальной целостности и долге армии

Иранский наследный принц Реза Пехлеви заявил, что сохранение и защита территориальной целости Ирана – нерушимый принцип и «красная линия» для иранской нации.

«Территориальная целостность Ирана — это важнейшая красная линия нашей великой и единой нации. Любой человек или группа, переступившие эту красную линию или сотрудничающие с теми, кто это сделал, столкнутся с решительным ответом иранского народа», – написал Пехлеви в соцсети X.

По его словам, только в едином и демократическом Иране, где царит верховенство права, могут быть гарантированы индивидуальные свободы и равные права для всех граждан — независимо от убеждений, религии, языка или этнической принадлежности.

Принц призвал национальные вооруженные силы «выполнить свой патриотический долг» по защите государственных границ и внутреннего порядка.