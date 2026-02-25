USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1356

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом приняли участие спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров, отметив, что выразил собеседникам благодарность за содействие в завершении российско-украинской войны и активное участие в дипломатическом процессе.

«Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров», — сообщил президент Украины. 

*** 22:47

Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в соцсети Х корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источники.

«По информации источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с… Зеленским», – говорится в публикации. 

Позже советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом уже состоялся. О его результатах пока не сообщается.

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
25 февраля 2026, 23:52 468
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 787
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1357
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1425
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7296
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
25 февраля 2026, 20:51 3579
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
25 февраля 2026, 16:50 4074
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила обновлено 23:31
25 февраля 2026, 23:31 3593
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4173
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой фото; обновлено 22:45
25 февраля 2026, 22:45 3829
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
25 февраля 2026, 14:47 4070

ЭТО ВАЖНО

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
25 февраля 2026, 23:52 468
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 787
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1357
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1425
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7296
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
25 февраля 2026, 20:51 3579
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
25 февраля 2026, 16:50 4074
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила обновлено 23:31
25 февраля 2026, 23:31 3593
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4173
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой фото; обновлено 22:45
25 февраля 2026, 22:45 3829
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
25 февраля 2026, 14:47 4070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться