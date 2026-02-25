Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом приняли участие спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров, отметив, что выразил собеседникам благодарность за содействие в завершении российско-украинской войны и активное участие в дипломатическом процессе.

«Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров», — сообщил президент Украины.