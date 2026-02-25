Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом приняли участие спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров, отметив, что выразил собеседникам благодарность за содействие в завершении российско-украинской войны и активное участие в дипломатическом процессе.
«Мы обсудили вопросы, над которыми наши представители будут работать завтра в Женеве на двусторонней встрече, а также подготовку к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта. Мы рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров», — сообщил президент Украины.
*** 22:47
Президент США Дональд Трамп в настоящее время проводит телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в соцсети Х корреспондент американского портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источники.
«По информации источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с… Зеленским», – говорится в публикации.
Позже советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом уже состоялся. О его результатах пока не сообщается.