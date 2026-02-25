Еще одна «жертва» дела Эпштейна

По сообщению CNN, решение принято на фоне продолжающегося расследования университета в отношении его контактов с уличенным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном.

«Это было трудное решение. Я благодарен тысячам студентов и коллег, с которыми мне довелось работать и которых я обучал. Теперь, будучи свободным от официальных обязанностей в качестве почетного президента и профессора в отставке, я рассчитываю в будущем заняться исследованиями, анализом и комментариями по ряду глобальных экономических вопросов», - заявил Саммерс.

Представитель Гарварда Джейсон Ньютон подтвердил, что Саммерс также покинул пост содиректора Центра бизнеса и правительства им. Моссавара-Рахмани. Отставка последовала за публикацией правительственных документов, раскрывших многолетнюю переписку между экономистом и Эпштейном, в которой Саммерс, в частности, просил у него совета в личных делах. Ранее из-за этого скандала Саммерс покинул совет директоров OpenAI и был пожизненно исключен из Американской экономической ассоциации.