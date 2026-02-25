USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет

Инара Рафикгызы
25 февраля 2026, 23:14 789

В Баку завершился судебный процесс по делу 32‑летнего жителя столицы Санана Рагимли, обвиняемого в участии в вооруженных конфликтах в Сирии в составе террористической организации «Джебхат ан‑Нусра». 

По информации haqqin.az, десять лет назад Рагимли через пограничный пункт «Красный мост» пересек границу с Грузией, а затем отправился в Турцию. С помощью человека, известного следствию под именем «Хусейн», он незаконно пересек турецко‑сирийскую границу и прибыл в город Идлиб. 

На протяжении почти двух лет Рагимли находился в Сирии, где вошел в состав вооруженных группировок «Абу Анас», «Мухаджир Ансар» и «Харака Мухаджирин», действовавших под контролем «Джебхат ан‑Нусра». Участвовал в боевых учениях и вооруженных столкновениях. 

29 июля прошлого года сотрудники Службы государственной безопасности задержали Рагимли на территории Турции. Ему были предъявлены обвинения по статьям 12.1 (применение уголовного закона к преступлениям, совершенным за пределами Азербайджана), 218.2 (участие в преступном сообществе) и 283‑1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами страны на религиозной почве) УК Азербайджана. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 

На процессе Рагимли признал вину. Он пояснил, что отправился в Сирию из‑за отца, который сам ранее уехал в эту страну и находился в заключении. По словам обвиняемого, отец встретил его в Сирии и, чтобы не дать вернуться, уничтожил все его документы. «Я раньше работал переводчиком на турецкой границе, какое‑то время жил в Анталье. Позже меня задержали и доставили в Азербайджан. В Сирии меня принуждали к участию в боевых учениях, но спустя время я сумел бежать», — рассказал Рагимли в суде. 

Решением суда Санан Рагимли был приговорен к 10 годам лишения свободы.

