USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Варшава уходит под землю: метро готовят к войне

видео
25 февраля 2026, 23:47 346

Власти Варшавы приступили к созданию в метрополитене складов с резервами на случай военной угрозы. Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

«Три ассоциации с варшавским метро: во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых, – прекрасное место для чтения книг, а, в-третьих, – это подземный щит или наша общая безопасность. Да, метро – это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности», – заявил Тшасковский в видеозаписи, размещенной в соцсети Facebook.

Он отметил, что в подземке уже формируются материальные резервы на случай, если возникнет необходимость укрыть там значительное число жителей.

«В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах, мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи единиц различного оборудования. И это только начало закупок», – сказал градоначальник.

По его словам, подземная инфраструктура рассматривается не только как логистическая база. «Метро будет выполнять роль не только склада, но и место укрытия для варшавян», – заключил он.

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
25 февраля 2026, 23:52 474
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 791
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1362
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1430
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7298
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
25 февраля 2026, 20:51 3584
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
25 февраля 2026, 16:50 4076
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила обновлено 23:31
25 февраля 2026, 23:31 3597
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4176
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой фото; обновлено 22:45
25 февраля 2026, 22:45 3834
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
25 февраля 2026, 14:47 4071

ЭТО ВАЖНО

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
25 февраля 2026, 23:52 474
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 791
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1362
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1430
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7298
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
25 февраля 2026, 20:51 3584
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
25 февраля 2026, 16:50 4076
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила обновлено 23:31
25 февраля 2026, 23:31 3597
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4176
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой фото; обновлено 22:45
25 февраля 2026, 22:45 3834
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
25 февраля 2026, 14:47 4071
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться