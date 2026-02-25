Варшава уходит под землю: метро готовят к войне

Власти Варшавы приступили к созданию в метрополитене складов с резервами на случай военной угрозы. Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский.



«Три ассоциации с варшавским метро: во-первых, это отличное транспортное средство, во-вторых, – прекрасное место для чтения книг, а, в-третьих, – это подземный щит или наша общая безопасность. Да, метро – это также ключевая инфраструктура для нашей безопасности», – заявил Тшасковский в видеозаписи, размещенной в соцсети Facebook.

Он отметил, что в подземке уже формируются материальные резервы на случай, если возникнет необходимость укрыть там значительное число жителей.

«В варшавском метро, а точнее в технологических пустотах, мы готовим склады для необходимого оборудования. Это термосы, фляги, спальные мешки, носилки, раскладные кровати. Мы также начали закупку электрогенераторов, так как они необходимы в кризисных ситуациях. Тысячи единиц различного оборудования. И это только начало закупок», – сказал градоначальник.

По его словам, подземная инфраструктура рассматривается не только как логистическая база. «Метро будет выполнять роль не только склада, но и место укрытия для варшавян», – заключил он.