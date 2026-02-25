Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые

Катер под флагом США был обнаружен в территориальных водах Кубы утром 25 февраля, сообщило МВД Кубы.

Как говорится в заявлении Министерства внутренних дел республики, «судно с бортовым номером FL7726SH приблизилось примерно на одну морскую милю к северо-востоку от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес».

Утверждается, что «при подходе патрульного корабля Пограничных войск МВД Кубы с пятью военнослужащими для установления личности находившихся на борту лиц с катера был открыт огонь. В результате командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения».

В МВД Кубы указали, что «в условиях сохраняющихся вызовов Куба подтверждает намерение обеспечивать защиту своих территориальных вод, рассматривая национальную оборону как один из ключевых элементов сохранения суверенитета и стабильности в регионе».