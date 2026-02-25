USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые

25 февраля 2026, 23:52 476

Катер под флагом США был обнаружен в территориальных водах Кубы утром 25 февраля, сообщило МВД Кубы.

Как говорится в заявлении Министерства внутренних дел республики, «судно с бортовым номером FL7726SH приблизилось примерно на одну морскую милю к северо-востоку от канала Эль-Пино в районе Кайо-Фальконес».

Утверждается, что «при подходе патрульного корабля Пограничных войск МВД Кубы с пятью военнослужащими для установления личности находившихся на борту лиц с катера был открыт огонь. В результате командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения».

В МВД Кубы указали, что «в условиях сохраняющихся вызовов Куба подтверждает намерение обеспечивать защиту своих территориальных вод, рассматривая национальную оборону как один из ключевых элементов сохранения суверенитета и стабильности в регионе».

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
25 февраля 2026, 23:52 477
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 793
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1363
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1432
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7299
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
25 февраля 2026, 20:51 3584
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
25 февраля 2026, 16:50 4076
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила обновлено 23:31
25 февраля 2026, 23:31 3597
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4177
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой фото; обновлено 22:45
25 февраля 2026, 22:45 3834
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
25 февраля 2026, 14:47 4072

ЭТО ВАЖНО

Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
Перестрелка кубинских пограничников с американским катером: есть убитые
25 февраля 2026, 23:52 477
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 793
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 1363
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1432
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7299
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли?
В чем обвиняют Мехрибан Рагимли? haqqin.az из зала суда
25 февраля 2026, 20:51 3584
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести
Тысячи мигрантов, отправленных воевать в Украину, пропали без вести наш обзор
25 февраля 2026, 16:50 4076
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила
Ядерная сделка без срока: Вашингтон диктует Тегерану правила обновлено 23:31
25 февраля 2026, 23:31 3597
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4177
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой
Алиев в Ходжавенде: десятки домов восстановлены, семьи возвращаются домой фото; обновлено 22:45
25 февраля 2026, 22:45 3834
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса?
Эрдоган идет на третий срок. Но откуда достать голоса? локомотив истории
25 февраля 2026, 14:47 4072
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться