Миллиарды Пентагона на слежку за Китаем: космос, субмарины, киберугрозы

Пентагон намерен выделить около $12,6 млрд на расширение наблюдения за военными учениями, подводными лодками и спутниками Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, направленный Министерством обороны США в Конгресс.
По данным агентства, дополнительные средства должны повысить «готовность Вооруженных сил США усилить наступательный кибернетический потенциал» и поддержать «усилия по наблюдению в Индо-Тихоокеанском регионе».
Среди расходов предусмотрено около $1 млрд на эксплуатацию беспилотного космического аппарата X-37B Космическими силами США. Еще $528 млн Пентагон планирует направить на расширение группировки разведывательных спутников раннего оповещения. Дополнительно министерство выделяет $143 млн на модернизацию противолодочных сонаров.