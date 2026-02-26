USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Мерц просит Китай повлиять на Россию

00:16 324

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Китаю с просьбой оказать влияние на Москву для продвижения процесса урегулирования российско-украинской войны, сообщает Associated Press.

Мерц 25 февраля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед отъездом в Пекин во вторник, 24 февраля, канцлер отметил, что, несмотря на существующие разногласия между Европой и Китаем, «сегодня невозможно решать крупные глобальные политические проблемы без участия Пекина».

По итогам встречи Мерц сообщил журналистам, что обратился к Си Цзиньпину с просьбой использовать влияние Китая для прекращения российско-украинской войны.

В ответ Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает политическое урегулирование конфликта, но оно должно «учитывать законные интересы всех сторон» и обеспечивать «равное участие всех сторон».

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 132
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 138
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 883
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2414
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4788
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 825
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1540
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1404
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2136
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1800
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7867

