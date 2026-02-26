Мерц просит Китай повлиять на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Китаю с просьбой оказать влияние на Москву для продвижения процесса урегулирования российско-украинской войны, сообщает Associated Press.

Мерц 25 февраля провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Перед отъездом в Пекин во вторник, 24 февраля, канцлер отметил, что, несмотря на существующие разногласия между Европой и Китаем, «сегодня невозможно решать крупные глобальные политические проблемы без участия Пекина».

По итогам встречи Мерц сообщил журналистам, что обратился к Си Цзиньпину с просьбой использовать влияние Китая для прекращения российско-украинской войны.

В ответ Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает политическое урегулирование конфликта, но оно должно «учитывать законные интересы всех сторон» и обеспечивать «равное участие всех сторон».