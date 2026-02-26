USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Британский посол вызван в МИД Грузии

00:30 347

Посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд был вызван в Министерство иностранных дел республики в связи с введением британских санкций против телеканалов «Имеди» и «ПостТВ», сообщила глава МИД Мака Бочоришвили.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили

«Завтра я ожидаю, что британский посол приедет в Министерство иностранных дел. Мы требуем объяснения такого решения», — сказала Бочоришвили в интервью телеканалу «Рустави-2».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя сотрудничество грузинских госкомпаний с «Имеди» и «ПостТВ» в условиях британских санкций, подчеркнул, что в республике не будет нарушено основное право на свободу СМИ. По его словам, государственные компании обязаны продолжать работу с обоими телеканалами.

Британия опубликовала новый санкционный список 24 февраля. Лондон утверждает, что телеканал «Имеди» распространял ложные сведения, представляющие правительство Украины как «нелегитимное», а также «российскую дезинформацию». «Имеди» назвал санкции «бесполезными» и пообещал продолжить работу в интересах грузинского народа.

ЭТО ВАЖНО

