USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами

Iran International
00:36 825

На фоне сохраняющейся напряженности из-за возможных ударов США по Ирану правительственных чиновников, желающих встретиться с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, доставляют в его убежище с завязанными глазами. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что такая мера безопасности призвана исключить возможность раскрытия местоположения убежища верховного лидера.

По информации источников, среди чиновников, которых недавно доставили в убежище Хаменеи с завязанными глазами, был секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, член КСИР.

Также отмечается, что пока Хаменеи находится в секретном убежище, один из его сыновей, Масуд, курирует повседневную работу в офисе верховного лидера, а другой сын, Моджтаба, поддерживает контакты с государственными чиновниками.

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 132
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 139
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 886
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2415
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4791
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 826
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1540
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1404
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2136
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1800
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7868

ЭТО ВАЖНО

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 132
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 139
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 886
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2415
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4791
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 826
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1540
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1404
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2136
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1800
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7868
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться