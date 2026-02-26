Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами

На фоне сохраняющейся напряженности из-за возможных ударов США по Ирану правительственных чиновников, желающих встретиться с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, доставляют в его убежище с завязанными глазами. Об этом сообщает Iran International со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что такая мера безопасности призвана исключить возможность раскрытия местоположения убежища верховного лидера.

По информации источников, среди чиновников, которых недавно доставили в убежище Хаменеи с завязанными глазами, был секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, член КСИР.

Также отмечается, что пока Хаменеи находится в секретном убежище, один из его сыновей, Масуд, курирует повседневную работу в офисе верховного лидера, а другой сын, Моджтаба, поддерживает контакты с государственными чиновниками.