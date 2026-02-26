USD 1.7000
Украина вышла из 30 соглашений СНГ
Украина вышла из 30 соглашений СНГ

Украина вышла из 30 соглашений СНГ

Украина вышла из 30 соглашений, заключенных Киевом в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, Украина вышла из решения Совета глав государств СНГ, подписанного 21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Алма-Атинское соглашение). Украина также прекратила участие в соглашении о создании объединенной системы ПВО государств – участников СНГ от 10 февраля 1995 года и в соглашении о координационных институтах СНГ, подписанном 21 декабря 1991 года в Алма-Ате.

Кроме того, Украина вышла из соглашения СНГ о военной присяге в стратегических силах, из соглашения о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, а также из соглашения о принципах обеспечения вооружением, техникой и материальными средствами вооруженных сил государств – участников Содружества.

Также Киев прекратил участие в решениях о договорах от 9 октября 1992 года между СССР и США: об ограничении систем противоракетной обороны и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Украина вышла из решения о Положении о постоянных полномочных представителях государств – участников Содружества при уставных и иных органах Содружества, а также из решений по восстановлению прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, о Совете руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, о совершенствовании и реформировании структуры органов СНГ, о механизме реализации решений Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ и о концепции взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с преступностью.

Кроме того, Украина прекращает участие в соглашениях, регулирующих совместную деятельность ремонтных предприятий и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в военной сфере.

Также Киев вышел из договоренностей о создании и статусе групп военных наблюдателей и коллективных миротворческих сил в рамках СНГ.

