Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире

Стали известны подробности нашумевшей истории о том, как граждан Индии, пытавшихся нелегально добраться до США через Азербайджан по маршруту, который международная сеть торговцев людьми называет «ослиным», взяли в Баку в заложники и пытали «в прямом эфире».
О злоключениях отправившихся в далекое путешествие за лучшей жизнью, доверившись опасным мошенникам, издание Indian Express расспросило одного из освобожденных заложников. Его спасли в результате совместной операции правоохранительных органов Азербайджана и Индии, и сейчас он уже на родине. То, что произошло с ним и с его соотечественниками, напоминает сценарий болливудского ужастика-хоррора. Выяснилось, что похитителями индийцев в Баку были пакистанцы, работающие на мафиози по кличке Баба Хан.
Поначалу в СМИ появились сообщения, что неизвестные захватили и несколько дней подвергали пыткам двоих граждан Индии. Измываясь над несчастными, похитители показывали происходящее по видеосвязи их родственникам в Индии, требуя выкуп.
Вызволение попавшихся в сети международных преступников индийских граждан началось после того, как их родственники, получившие страшные кадры истязаний и требование выкупа, обратились к министру штата Гуджарат Кемлешу Пателю. Министр в свою очередь сообщил об этом депутату Митешу Пателю. Парламентарий немедленно проинформировал о случившемся министра иностранных дел, а тот дал срочное поручение посольству Индии в Баку. Так началась операция по освобождению заложников под названием «Макхисагар».
По словам Митеша Пателя, сотрудники посольства Индии совместно с азербайджанской полицией подтвердили, что трое индийских граждан въехали в страну, но не покинули ее. Кроме того, они не заселились в отель, который их агенты заранее забронировали для пересадки на пути в США. Используя данные отечественной разведки, азербайджанская полиция обнаружила троих похищенных в Хазарском районе. Благодаря оперативным действиям азербайджанских правоохранителей все трое похищенных были освобождены.
Пострадавшими оказались жители штата Гуджарат Дхрув Патель, его односельчанка, 32‑летняя Дипика Патель, и еще один человек из штата Пенджаб. Некоторое время назад они согласились заплатить почти 38 тысяч долларов аферистам из штата Махараштра, оказавшимся торговцами людьми, чтобы попасть в Америку по «ослиному маршруту». Агенты международной преступной сети обещали, что Дхрув и другие сначала вылетят из Дели в Баку, откуда их через Стамбул отправят в Канаду. Мол, там местные проводники помогут им нелегально перейти границу с США.
30 января Дхрув Патель получил сообщение: «Готовьтесь, в 18:00 выезжаем в Дели». И он отправился туда вместе с женщиной по имени Дипика, которая жила в его деревне, и еще одним молодым человеком из Пенджаба.
Дхрув признается, что хотел попасть в США, «чтобы жить лучше и помогать семье». Его отец через знакомых из их деревни вышел на местных посредников, которые занимались отправкой нелегальных мигрантов за океан. Мол, некоторые родственники Дхрува уже живут в Соединенных Штатах и неплохо зарабатывают.
«Я много читал о тех, кто пытался попасть в США таким путем и погибал в дороге, попадал в тюрьму либо был депортирован. Но слухи о родственниках, которые благополучно добрались до Штатов и теперь живут припеваючи, заставили меня рискнуть», — поведал он.
В начале февраля Дхрув Патель и его спутники сели на самолет AZAL рейса Дели – Баку. После приземления в азербайджанской столице нелегальных мигрантов встретили «местные посредники» и отвезли в дом, расположенный, как потом выяснилось, в одном из отдаленных поселков Хазарского района. Первым делом по прибытии туда у них отобрали мобильники и заперли дверь.
Оказалось, это был не обещанный перевалочный пункт, а самая настоящая западня. Дхрув почти сразу понял, что их ждет вовсе не вожделенная Америка, а что-то страшное. Но деваться было уже некуда. Издевательства над заложниками продолжались восемь дней, и все это наблюдали их семьи в Индии, которым «в прямом эфире» транслировали муки их близких по смартфонам.
«Похитители получили номера телефонов наших родственников при содействии агента из штата Харьяна и принялись названивать им, требуя в качестве выкупа крупную сумму в криптовалюте. Они угрожали продать нас торговцам человеческими органами. Меня раздели, били током, всячески истязали и демонстрировали это моей семье. Тому же подверглись и другие заложники. Мучителей было трое, и каждый следил за одним из нас. Они отчитывались перед человеком по имени Баба Хан, который самолично вел переговоры с нашими родственниками», — рассказал гражданин Индии, утверждая, что все садисты были пакистанцами.
Со дня возвращения злополучных «путешественников» домой в Индию прошло десять дней, а Дхрув Патель все еще выглядит изможденным, запуганным, крайне подавленным, с застывшим в глазах ужасом.
Преступники заставили заложников убедить своих близких, что билеты на самолет в Канаду уже у них на руках. «Они отправили семье Дипики фотографию бакинского аэропорта, будто мы готовимся к вылету в Канаду. Потом выключили наши телефоны и заверили родственников, что мы якобы улетели», — вспоминает пострадавший.
Затем член мафиозной группировки из штата Махараштра по имени Мамте (он уже арестован) сообщил близким Дхрува, что все они уже в Канаде. Даже отправил фото поддельных посадочных талонов. Этот же мафиози получил от семьи Дхрува 38 тысяч долларов — «за доставку в Канаду». Однако потом другой член мафии, Паван из штата Харьяна, позвонил семье и заявил, что деньги до Мамте не дошли.
«Баба Хан и Паван по очереди звонили моей семье, предупреждая, что дают два часа на получение выкупа. В результате мои родители, собрав деньги по родственникам и односельчанам, трижды отправили им криптовалютой почти 16 тысяч долларов. Но Баба Хан и его люди требовали большую сумму. Они так жестоко меня избивали, что я уже не надеялся выжить. При этом нас морили голодом, выдавая лишь горстку вареного риса раз в два дня. Когда в комнату вошли полицейские, я завопил от радости. До сих пор не верю в свое спасение…» — признается несчастный.
В отличие от Дхрува, семья Дипики предпочитает не делать публичных заявлений, однако близкие к ней источники утверждают, что 32‑летняя женщина решилась на заведомо рискованный шаг после того, как узнала, что ее муж, проживающий в США, не собирается к ней возвращаться. Семья Дипики — ее мать и брат — живет на очень скромный доход и едва сводит концы с концами. Им было очень тяжело собрать деньги, необходимые для оплаты услуг агентов-«перевозчиков», а затем - выкупа похитителям, чтобы добиться освобождения Дипики.