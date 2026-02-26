Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире

Стали известны подробности нашумевшей истории о том, как граждан Индии, пытавшихся нелегально добраться до США через Азербайджан по маршруту, который международная сеть торговцев людьми называет «ослиным», взяли в Баку в заложники и пытали «в прямом эфире». О злоключениях отправившихся в далекое путешествие за лучшей жизнью, доверившись опасным мошенникам, издание Indian Express расспросило одного из освобожденных заложников. Его спасли в результате совместной операции правоохранительных органов Азербайджана и Индии, и сейчас он уже на родине. То, что произошло с ним и с его соотечественниками, напоминает сценарий болливудского ужастика-хоррора. Выяснилось, что похитителями индийцев в Баку были пакистанцы, работающие на мафиози по кличке Баба Хан. Поначалу в СМИ появились сообщения, что неизвестные захватили и несколько дней подвергали пыткам двоих граждан Индии. Измываясь над несчастными, похитители показывали происходящее по видеосвязи их родственникам в Индии, требуя выкуп.

Вызволение попавшихся в сети международных преступников индийских граждан началось после того, как их родственники, получившие страшные кадры истязаний и требование выкупа, обратились к министру штата Гуджарат Кемлешу Пателю. Министр в свою очередь сообщил об этом депутату Митешу Пателю. Парламентарий немедленно проинформировал о случившемся министра иностранных дел, а тот дал срочное поручение посольству Индии в Баку. Так началась операция по освобождению заложников под названием «Макхисагар». По словам Митеша Пателя, сотрудники посольства Индии совместно с азербайджанской полицией подтвердили, что трое индийских граждан въехали в страну, но не покинули ее. Кроме того, они не заселились в отель, который их агенты заранее забронировали для пересадки на пути в США. Используя данные отечественной разведки, азербайджанская полиция обнаружила троих похищенных в Хазарском районе. Благодаря оперативным действиям азербайджанских правоохранителей все трое похищенных были освобождены. Пострадавшими оказались жители штата Гуджарат Дхрув Патель, его односельчанка, 32‑летняя Дипика Патель, и еще один человек из штата Пенджаб. Некоторое время назад они согласились заплатить почти 38 тысяч долларов аферистам из штата Махараштра, оказавшимся торговцами людьми, чтобы попасть в Америку по «ослиному маршруту». Агенты международной преступной сети обещали, что Дхрув и другие сначала вылетят из Дели в Баку, откуда их через Стамбул отправят в Канаду. Мол, там местные проводники помогут им нелегально перейти границу с США. 30 января Дхрув Патель получил сообщение: «Готовьтесь, в 18:00 выезжаем в Дели». И он отправился туда вместе с женщиной по имени Дипика, которая жила в его деревне, и еще одним молодым человеком из Пенджаба. Дхрув признается, что хотел попасть в США, «чтобы жить лучше и помогать семье». Его отец через знакомых из их деревни вышел на местных посредников, которые занимались отправкой нелегальных мигрантов за океан. Мол, некоторые родственники Дхрува уже живут в Соединенных Штатах и неплохо зарабатывают. «Я много читал о тех, кто пытался попасть в США таким путем и погибал в дороге, попадал в тюрьму либо был депортирован. Но слухи о родственниках, которые благополучно добрались до Штатов и теперь живут припеваючи, заставили меня рискнуть», — поведал он. В начале февраля Дхрув Патель и его спутники сели на самолет AZAL рейса Дели – Баку. После приземления в азербайджанской столице нелегальных мигрантов встретили «местные посредники» и отвезли в дом, расположенный, как потом выяснилось, в одном из отдаленных поселков Хазарского района. Первым делом по прибытии туда у них отобрали мобильники и заперли дверь.