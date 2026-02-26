«Не доверяю Украине»: Орбан потребовал контроля над ВСУ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не доверяет Украине и не желает, чтобы соседнее государство по окончании войны с Россией сохраняло армию численностью 800 тысяч человек.

Орбан пояснил, что «нынешняя система европейской безопасности разрушена», в связи с чем рано или поздно лидерам стран Евросоюза придется сесть за стол переговоров с Россией.

«Нам определенно нужно заключить российско-европейское соглашение о безопасности, в рамках которого мы должны установить ограничения по уровням вооруженных сил», – сказал премьер, выступая на канале Patriota на платформе YouTube.

Он подчеркнул, что эти ограничения должны распространяться и на Украину. «Я не хочу, чтобы у Венгрии за спиной была 800-тысячная украинская армия, потому что это будет представлять для нас угрозу. Я не могу найти в истории ни одной причины, по которой я должен доверять украинцам. Если кто-нибудь знает такую причину, то дайте мне знать», – заявил Орбан.

По словам венгерского лидера, в интересах Будапешта, чтобы украинская армия была как можно меньше и существовали механизмы контроля над ВС Украины.