Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

«Не доверяю Украине»: Орбан потребовал контроля над ВСУ

01:26 215

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не доверяет Украине и не желает, чтобы соседнее государство по окончании войны с Россией сохраняло армию численностью 800 тысяч человек.

Орбан пояснил, что «нынешняя система европейской безопасности разрушена», в связи с чем рано или поздно лидерам стран Евросоюза придется сесть за стол переговоров с Россией.

«Нам определенно нужно заключить российско-европейское соглашение о безопасности, в рамках которого мы должны установить ограничения по уровням вооруженных сил», – сказал премьер, выступая на канале Patriota на платформе YouTube.

Он подчеркнул, что эти ограничения должны распространяться и на Украину. «Я не хочу, чтобы у Венгрии за спиной была 800-тысячная украинская армия, потому что это будет представлять для нас угрозу. Я не могу найти в истории ни одной причины, по которой я должен доверять украинцам. Если кто-нибудь знает такую причину, то дайте мне знать», – заявил Орбан.

По словам венгерского лидера, в интересах Будапешта, чтобы украинская армия была как можно меньше и существовали механизмы контроля над ВС Украины.

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 137
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 141
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 891
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2417
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4791
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 826
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1542
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1406
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2138
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1802
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7869

