Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Крупнейший терминал Саудовской Аравии приостановил экспорт сжиженного газа

01:34 150

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco приостановила экспорт сжиженного углеводородного газа (СУГ) с крупнейшего в мире терминала Джуайма на востоке королевства из‑за повреждений трубопроводов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Инцидент произошел в понедельник, 23 февраля. По информации источников агентства, обрушилась часть эстакады, по которой проходят трубопроводы с пропаном и бутаном.

Saudi Aramco сообщила, что активировала план реагирования на чрезвычайные ситуации и приостановила поставки СУГ с терминала Джуайма, запланированные на ближайшие недели.

В результате происшествия никто не пострадал, утечек газа не зафиксировано. Отгрузки с западного побережья Саудовской Аравии продолжаются в обычном режиме. Компания оценивает масштаб повреждений и возможные последствия.

Джуайма является одним из крупнейших в мире терминалов по экспорту сжиженных газов, пишет Reuters. По данным аналитической компании Kpler, в 2024–2025 годах через него ежемесячно отгружалось в среднем около 450 тыс. тонн СУГ. В прошлом году примерно 60% поставок с этого терминала направлялось в Индию, около 15% – в Китай.

