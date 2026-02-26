USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь

Никосия (Кипр). Представитель ООН заглядывает за дверь во время встречи президента Кипра Никоса Христодулидиса, возглавляющего греко-кипрскую общину Кипра, и лидера турецко-кипрской общины Туфана Эрхурмана в буферной зоне ООН

Киев (Украина). Перед импровизированным мемориалом украинским и иностранным солдатам на площади Независимости

Хан-Юнис (Газа). Палестинцы передвигаются по затопленной улице после сильных дождей в районе Аль-Маваси

Франкфурт (Германия). Поезда метро припаркованы в депо во время забастовки работников общественного транспорта

Гаага (Нидерланды). Протестующие собрались у здания Международного уголовного суда (МУС) в связи с началом суда над экс-президентом Филиппин Родриго Дуерте, который обвиняется в преступлениях против человечности

Монтевидео (Уругвай). Удары молнии во время грозы

Нью-Йорк (США). В нескольких штатах объявлен режим ЧС из-за снежной бури

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
