Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии

01:43 139

Киев (Украина). 47-летняя Татьяна Химион – в прошлом учительница танцев, а ныне снайпер украинской армии  вспоминает прошлую счастливую жизнь

Ханье (Греция). Протесты против прибытия американского авианосца USS Gerald R. Ford на остров Крит

Порт-о-Пренс (Гаити). Школьник проходит мимо полицейского участка, подожженного вооруженными бандами

Сусия (Хападный берег). Палестинка рядом с сожженным израильскими поселенцами автомобилем недалеко от Хеврона на оккупированном Израилем Западном берегу

Кесон-Сити (Филиппины). Протестующий в маске свиньи поднимает сжатый кулак во время акции протеста, посвященной 40-й годовщине Желтой революции 1986 года, свергнувшей диктатора Фердинанда Маркоса. Нынешний президент Ромуальжес Маркос является сыном экс-диктатора

Минас-Жерайс (Бразилия). В результате наводнений на юго-востоке Бразилии погибли как минимум 40 человек

Барсана (Индия). Мужчины, обмазанные красками, бросают друг в друга цветной порошок во время празднования «Латхмар Холи»

Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
