Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии

Киев (Украина). 47-летняя Татьяна Химион – в прошлом учительница танцев, а ныне снайпер украинской армии – вспоминает прошлую счастливую жизнь

Ханье (Греция). Протесты против прибытия американского авианосца USS Gerald R. Ford на остров Крит

Порт-о-Пренс (Гаити). Школьник проходит мимо полицейского участка, подожженного вооруженными бандами

Сусия (Хападный берег). Палестинка рядом с сожженным израильскими поселенцами автомобилем недалеко от Хеврона на оккупированном Израилем Западном берегу

Кесон-Сити (Филиппины). Протестующий в маске свиньи поднимает сжатый кулак во время акции протеста, посвященной 40-й годовщине Желтой революции 1986 года, свергнувшей диктатора Фердинанда Маркоса. Нынешний президент Ромуальжес Маркос является сыном экс-диктатора

Минас-Жерайс (Бразилия). В результате наводнений на юго-востоке Бразилии погибли как минимум 40 человек