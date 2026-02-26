USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Вице-премьер Сербии в тяжелом состоянии

01:48 96

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что заместитель председателя правительства, министр внутренних дел и глава Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич находится в тяжелом состоянии.

Вучич вместе с членами правительства навестил Дачича в клинике пульмонологии Клинического центра Сербии. «Мы все вместе посетили заместителя председателя правительства и председателя СПС, ситуация тяжелая, но мы верим врачам, верим в него и молимся за него», – заявил сербский лидер агентству Tanjug у здания клиники.

Помощник директора центра по пульмонологии Спасое Попевич сообщил, что состояние пациента крайне тяжелое, у Дачича диагностирована тяжелая пневмония.

Ранее издание Blic со ссылкой на источник сообщило о госпитализации министра в тяжелом состоянии. По данным источника, состояние Дачича резко ухудшилось на фоне ранее выявленной двусторонней пневмонии, и его подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 141
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 143
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 894
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2418
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 4792
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 828
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1544
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1407
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2140
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1803
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 7871

