Вице-премьер Сербии в тяжелом состоянии

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что заместитель председателя правительства, министр внутренних дел и глава Социалистической партии Сербии (СПС) Ивица Дачич находится в тяжелом состоянии.

Вучич вместе с членами правительства навестил Дачича в клинике пульмонологии Клинического центра Сербии. «Мы все вместе посетили заместителя председателя правительства и председателя СПС, ситуация тяжелая, но мы верим врачам, верим в него и молимся за него», – заявил сербский лидер агентству Tanjug у здания клиники.

Помощник директора центра по пульмонологии Спасое Попевич сообщил, что состояние пациента крайне тяжелое, у Дачича диагностирована тяжелая пневмония.

Ранее издание Blic со ссылкой на источник сообщило о госпитализации министра в тяжелом состоянии. По данным источника, состояние Дачича резко ухудшилось на фоне ранее выявленной двусторонней пневмонии, и его подключили к аппаратам жизнеобеспечения.