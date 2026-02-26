Министр культуры Франции ушла в отставку ради Парижа

Рашида Дати, занимавшая пост министра культуры с января 2024 года, уходит с должности, чтобы баллотироваться на пост мэра Парижа.

«Ближайшие недели станут решающими для Парижа и моей кандидатуры. Это борьба всей моей жизни – за Париж», – заявила Рашида Дати в интервью телеканалу BFMTV.

Выборы мэра французской столицы назначены на 16 марта.

По словам Дати, решение покинуть правительство она приняла ещё в конце декабря. Она подчеркнула, что работа в министерстве культуры Франции была для неё «одной из лучших миссий», которые она выполняла.