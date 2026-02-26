USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Министр культуры Франции ушла в отставку ради Парижа

02:05 380

Рашида Дати, занимавшая пост министра культуры с января 2024 года, уходит с должности, чтобы баллотироваться на пост мэра Парижа.

«Ближайшие недели станут решающими для Парижа и моей кандидатуры. Это борьба всей моей жизни – за Париж», – заявила Рашида Дати в интервью телеканалу BFMTV.

Выборы мэра французской столицы назначены на 16 марта.

По словам Дати, решение покинуть правительство она приняла ещё в конце декабря. Она подчеркнула, что работа в министерстве культуры Франции была для неё «одной из лучших миссий», которые она выполняла.

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 960
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 542
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 2050
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2752
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 5071
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 1200
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1947
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1640
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2438
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1988
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 8194

