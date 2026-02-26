«Галатасарай» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду были выявлены еще четыре победителя стыковых матчей.

Турецкий «Галатасарай» после домашней победы со счетом 5:2 над туринским «Ювентусом» в выездном матче столкнулся с серьезными трудностями, но все же прошел дальше.

Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев, при том, что с 48-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Ллойда Келли. В составе «Ювентуса» забивали Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. Два гола итальянцы забили, играя вдесятером.

Но в дополнительное время «Галатасарай» все же склонил чашу весов в свою пользу. Голы забили Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз. «Ювентус» выиграл со счетом 3:2, но по сумме двух игра проиграл 5:6. «Галатасарай» в 1/8 финала встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».