USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

«Галатасарай» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дальше идут также «Реал», «ПСЖ» и «Аталанта»
Отдел спорта
02:54 227

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду были выявлены еще четыре победителя стыковых матчей. 

Турецкий «Галатасарай» после домашней победы со счетом 5:2 над туринским «Ювентусом» в выездном матче столкнулся с серьезными трудностями, но все же прошел дальше.

Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев,  при том, что с 48-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Ллойда Келли. В составе «Ювентуса» забивали Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. Два гола итальянцы забили, играя вдесятером.

Но в дополнительное время «Галатасарай» все же склонил чашу весов в свою пользу. Голы забили Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз. «Ювентус» выиграл со счетом 3:2, но по сумме двух игра проиграл 5:6. «Галатасарай» в 1/8 финала встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».

Также в 1/8 финала пробились итальянская «Аталанта», мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

«Реал» и во второй игре обыграл португальскую «Бенфику». В Мадриде на 14-й минуте Рафаэл Силва вывел лиссабонцев вперед. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч. А на 80-й минуте скандальный Винисиус Жуниор принес победу испанцам. Напомним, в Лиссабоне «Реал» выиграл со счетом 1:0. Общий счет - 3:1. В 1/8 финала «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».

«ПСЖ» дома сыграл с «Монако» вничью 2:2, а по сумме двух матчей выиграл со счетом 5:4.

В сегодняшнем матче счет на 45-й минуте открыл полузащитник монегасков Магнес Аклиуш. Хавбек гостей Мамаду Кулибали удалился на 58-й минуте, получив вторую желтую карточку. Защитник хозяев поля Маркиньос сравнял счет на 60-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия вывел вперед парижан на 66-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте защитник «Монако» Джордан Тезе установил окончательный счет - 2:2. В 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».

«Аталанта» смогла отыграться после гостевого поражения от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. Итальянцы выиграли со счетом 4:1. Общий счет - 4:3.

На 5-й минуте нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперед. На 45-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й Марио Пашалич забил третий гол «Аталанты». На 75-й минуте нападающий дортмундцев Карим Адейеми отыграл один мяч. Но на 90+8-й минуте полузащитник Лазар Самарджич ударом с пенальти принес «Аталанте» победу по сумме двух встреч.

«Аталанта» вышла в 1/8 финала главного клубного турнира Европы, где сыграет либо с «Арсеналом», либо с «Баварией».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля.

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 962
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 543
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 2052
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2753
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 5071
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 1202
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1947
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1643
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2438
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1989
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 8194

ЭТО ВАЖНО

Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 962
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 543
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 2052
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 2753
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 5071
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 1202
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 1947
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1643
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2438
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 1989
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
25 февраля 2026, 17:20 8194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться