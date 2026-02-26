«Галатасарай» проиграл «Ювентусу», но вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В среду были выявлены еще четыре победителя стыковых матчей.
Турецкий «Галатасарай» после домашней победы со счетом 5:2 над туринским «Ювентусом» в выездном матче столкнулся с серьезными трудностями, но все же прошел дальше.
Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу хозяев, при том, что с 48-й минуты туринцы играли в меньшинстве после удаления Ллойда Келли. В составе «Ювентуса» забивали Мануэль Локателли, Федерико Гатти и Уэстон Маккенни. Два гола итальянцы забили, играя вдесятером.
Но в дополнительное время «Галатасарай» все же склонил чашу весов в свою пользу. Голы забили Виктор Осимхен и Барыш Йылмаз. «Ювентус» выиграл со счетом 3:2, но по сумме двух игра проиграл 5:6. «Галатасарай» в 1/8 финала встретится с «Ливерпулем» или «Тоттенхэмом».
Также в 1/8 финала пробились итальянская «Аталанта», мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».
«Реал» и во второй игре обыграл португальскую «Бенфику». В Мадриде на 14-й минуте Рафаэл Силва вывел лиссабонцев вперед. На 16-й минуте Орельен Тчуамени забил ответный мяч. А на 80-й минуте скандальный Винисиус Жуниор принес победу испанцам. Напомним, в Лиссабоне «Реал» выиграл со счетом 1:0. Общий счет - 3:1. В 1/8 финала «Реал» сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом».
«ПСЖ» дома сыграл с «Монако» вничью 2:2, а по сумме двух матчей выиграл со счетом 5:4.
В сегодняшнем матче счет на 45-й минуте открыл полузащитник монегасков Магнес Аклиуш. Хавбек гостей Мамаду Кулибали удалился на 58-й минуте, получив вторую желтую карточку. Защитник хозяев поля Маркиньос сравнял счет на 60-й минуте. Вингер Хвича Кварацхелия вывел вперед парижан на 66-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте защитник «Монако» Джордан Тезе установил окончательный счет - 2:2. В 1/8 финала «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» или «Челси».
«Аталанта» смогла отыграться после гостевого поражения от дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2. Итальянцы выиграли со счетом 4:1. Общий счет - 4:3.
На 5-й минуте нападающий Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперед. На 45-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество хозяев поля. На 57-й Марио Пашалич забил третий гол «Аталанты». На 75-й минуте нападающий дортмундцев Карим Адейеми отыграл один мяч. Но на 90+8-й минуте полузащитник Лазар Самарджич ударом с пенальти принес «Аталанте» победу по сумме двух встреч.
«Аталанта» вышла в 1/8 финала главного клубного турнира Европы, где сыграет либо с «Арсеналом», либо с «Баварией».
Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля.