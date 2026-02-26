«Ньюкаслу» предлагают забрать у «Карабаха» Матеуша Кохальски

В первой игре в Баку, завершившейся со счетом 6:1 в пользу англичан, Кохальски совершил восемь сейвов. А в Ньюкасле пять раз спасал « Карабах ».

Английские СМИ считают голкипера Матеуша Кохальски главной звездой « Карабах а» в прошедших стыковых матчах Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом». И это несмотря на девять пропущенных мячей.

The Sun полагает, что было бы логично, если бы «Ньюкасл» заинтересовался польским голкипером.

«Поскольку арендованный у «Ньюкасла» Аарон Рэмсдейл пока не смог убедительно проявить себя в матчах за «Ньюкасл», известно, что главный тренер Эдди Хау ищет нового вратаря.

Кохальски, ранее выступавший за «Легию» и «Сталь», а затем перешедший в «Карабах» в 2024 году, надеется, что его героические действия привлекли внимание главного тренера «Ньюкасла» и других наставников команд Премьер-лиги», - пишет британское издание.

«Это моя самая большая мечта, - говорит Кохальски, комментируя для The Sun возможный переход в Англию. - Я надеюсь, что эти матчи смотрели не только болельщики и отзывались обо мне хорошо, но и скауты из хороших клубов Премьер-лиги или Чемпионшипа , которые, возможно, в будущем попытаются меня купить.

Я всегда стараюсь выкладываться по полной и помогать команде. В этих двух играх я пропустил девять голов, поэтому, конечно, я недоволен. Не может быть хорошей игры в матче, в котором проиграли и пропустили столько мячей. Но я очень рад, что после этого фанаты и люди отзываются обо мне хорошо. Это для меня огромная мотивация, и я стараюсь совершенствовать свои навыки, чтобы, возможно, в будущем играть в больших лигах и участвовать в важных матчах».