Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

«Ньюкаслу» предлагают забрать у «Карабаха» Матеуша Кохальски

Вратарь мечтает об Англии
Эльмир Алиев, отдел спорта
04:37

Английские СМИ считают голкипера Матеуша Кохальски главной звездой «Карабаха» в прошедших стыковых матчах Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом». И это несмотря на девять пропущенных мячей.

В первой игре в Баку, завершившейся со счетом 6:1 в пользу англичан, Кохальски совершил восемь сейвов. А в Ньюкасле пять раз спасал «Карабах».

The Sun полагает, что было бы логично, если бы «Ньюкасл» заинтересовался польским голкипером. 

«Поскольку арендованный у «Ньюкасла» Аарон Рэмсдейл пока не смог убедительно проявить себя в матчах за «Ньюкасл», известно, что главный тренер Эдди Хау ищет нового вратаря.

Кохальски, ранее выступавший за «Легию» и «Сталь», а затем перешедший в «Карабах» в 2024 году, надеется, что его героические действия привлекли внимание главного тренера «Ньюкасла» и других наставников команд Премьер-лиги», - пишет британское издание.

«Это моя самая большая мечта, - говорит Кохальски, комментируя для The Sun возможный переход в Англию. - Я надеюсь, что эти матчи смотрели не только болельщики и отзывались обо мне хорошо, но и скауты из хороших клубов Премьер-лиги или Чемпионшипа , которые, возможно, в будущем попытаются меня купить.

Я всегда стараюсь выкладываться по полной и помогать команде. В этих двух играх я пропустил девять голов, поэтому, конечно, я недоволен. Не может быть хорошей игры в матче, в котором проиграли и пропустили столько мячей. Но я очень рад, что после этого фанаты и люди отзываются обо мне хорошо. Это для меня огромная мотивация, и я стараюсь совершенствовать свои навыки, чтобы, возможно, в будущем играть в больших лигах и участвовать в важных матчах».

Футболист «Ньюкасла» Энтони Гордон, забивший в Баку четыре гола, общаясь с Кохальски, похвалил его. После того, как голкипер «Карабаха» несколько раз отразил его удары, он подбодрил поляка.

«Энтони Гордон подошел ко мне после моей ошибки, когда я выбил мяч на угловой, и сказал: «Не злись, ты очень хороший вратарь, просто продолжай играть».

Я очень рад, это отличная мотивация, когда слышишь что-то подобное от такого известного игрока», - заявил Кохальски.

«Ньюкаслу» предлагают забрать у «Карабаха» Матеуша Кохальски
«Ньюкаслу» предлагают забрать у «Карабаха» Матеуша Кохальски Вратарь мечтает об Англии
04:37
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии
Учительница танцев 47-летняя Татьяна – ныне снайпер украинской армии объектив haqqin.az
01:43 1438
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь
Два Кипра… А ООН заглядывает за дверь объектив haqqin.az
01:35 745
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире
Преступление индийской мафии в Баку в прямом эфире новые подробности
01:02 2814
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий
25 февраля 2026, 22:28 3015
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему?
«Азеригаз» массово увольняет ветеранов и инвалидов Карабахской войны. Почему? наши подробности
25 февраля 2026, 20:20 5248
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами
Секретное убежище Хаменеи: чиновников привозят с завязанными глазами Iran International
00:36 1485
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы?
Флорида расследует инцидент у Кубы: что скрывает американское судно у Острова свободы? обновлено 01:42
01:42 2142
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
В Сирии принуждали, в Баку посадили на 10 лет
25 февраля 2026, 23:14 1823
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом
Зеленский раскрыл детали телефонного разговора с Трампом обновлено 23:59
25 февраля 2026, 23:59 2638
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика
25 февраля 2026, 21:49 2118

