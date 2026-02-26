Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи

Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, потому что верховный лидер Али Хаменеи запретил его, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, добавив, что «религиозный лидер общества не может лгать как политики».

«Когда он (Хаменеи) заявляет, что у нас не будет ядерного оружия, это значит, что его у нас не будет», - сказал Пезешкиан в преддверии третьего раунда ядерных переговоров с США. «Наши враги говорят, что Иран не должен стремиться к обладанию ядерным оружием. Это то, что мы сами неоднократно заявляли — мы не стремимся к ядерному оружию», - добавил президент Ирана. Хаменеи издал фетву, запрещающую разработку ядерного оружия, еще в начале 2000-х годов. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи же заявил, что государственная система страны не зависит от отдельных личностей и продолжит функционировать даже в случае покушения на верховного лидера Али Хаменеи. Соответствующие комментарии прозвучали на фоне публикаций в СМИ о возможной угрозе в адрес руководителя исламской республики. В интервью изданию India Today Аракчи подчеркнул, что иранская политическая структура выстроена таким образом, что любые руководители заменяются в рамках установленного механизма. По его словам, даже потеря высокопоставленных командиров в ходе недавней 12-дневной войны не привела к сбоям в управлении страной. «Если подобное повторится, система продолжит работать без проблем», — отметил министр.

* * * 09:37 Иран пытается восстановить свою ядерную программу, которая была уничтожена летом 2025 года. Так заявил госсекретарь США Марко Рубио, его заявления передает Fox News. По словам Рубио, «Иран представляет собой очень серьезную угрозу для Соединенных Штатов, и это продолжается уже очень давно… Прежде всего, после того как их ядерная программа была уничтожена, им было сказано не пытаться ее возобновить, а вот они здесь. Вы можете видеть, как они постоянно пытаются восстановить ее отдельные элементы. Сейчас они не занимаются обогащением урана, но они стремятся достичь точки, когда это станет возможным».