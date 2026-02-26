Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи

Иран не будет разрабатывать ядерное оружие, потому что верховный лидер Али Хаменеи запретил его, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, добавив, что «религиозный лидер общества не может лгать как политики».
«Когда он (Хаменеи) заявляет, что у нас не будет ядерного оружия, это значит, что его у нас не будет», - сказал Пезешкиан в преддверии третьего раунда ядерных переговоров с США.
«Наши враги говорят, что Иран не должен стремиться к обладанию ядерным оружием. Это то, что мы сами неоднократно заявляли — мы не стремимся к ядерному оружию», - добавил президент Ирана.
Хаменеи издал фетву, запрещающую разработку ядерного оружия, еще в начале 2000-х годов.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи же заявил, что государственная система страны не зависит от отдельных личностей и продолжит функционировать даже в случае покушения на верховного лидера Али Хаменеи. Соответствующие комментарии прозвучали на фоне публикаций в СМИ о возможной угрозе в адрес руководителя исламской республики.
В интервью изданию India Today Аракчи подчеркнул, что иранская политическая структура выстроена таким образом, что любые руководители заменяются в рамках установленного механизма. По его словам, даже потеря высокопоставленных командиров в ходе недавней 12-дневной войны не привела к сбоям в управлении страной.
«Если подобное повторится, система продолжит работать без проблем», — отметил министр.
Иран пытается восстановить свою ядерную программу, которая была уничтожена летом 2025 года. Так заявил госсекретарь США Марко Рубио, его заявления передает Fox News.
По словам Рубио, «Иран представляет собой очень серьезную угрозу для Соединенных Штатов, и это продолжается уже очень давно… Прежде всего, после того как их ядерная программа была уничтожена, им было сказано не пытаться ее возобновить, а вот они здесь. Вы можете видеть, как они постоянно пытаются восстановить ее отдельные элементы. Сейчас они не занимаются обогащением урана, но они стремятся достичь точки, когда это станет возможным».
«Иран сейчас располагает очень большим количеством баллистических ракет, особенно баллистических ракет малой дальности, - сказал Рубил, отвечая на вопросы журналистов в островном карибском государстве Сент-Китс и Невис, где находится с визитом. - Они также располагают военно-морскими силами, которые угрожают судоходству и пытаются угрожать ВМС США». «Помимо ядерной программы, они располагают этими обычными вооружениями», - сказал госсекретарь. «Эти вопросы нужно решать», - добавил он, имея в виду возможные темы дальнейших консультаций с Ираном.
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме также сообщил о попытках Ирана «воссоздать ядерное оружие». Он предупредил, что это «создаст проблемы» для США. Политик напомнил, что президент США Дональд Трамп отправил в Женеву лучших переговорщиков, чтобы продолжить попытки заключить сделку с Ираном. «Но принцип очень прост: у Ирана не может быть ядерного оружия», — подчеркнул Вэнс.
«Поэтому президент отправляет переговорщиков, чтобы попытаться решить эту проблему. Как президент неоднократно заявлял, он хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но, конечно, у президента есть и другие варианты», — резюмировал Вэнс.
Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерному досье 26 февраля в Женеве, подтвердила на брифинге официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани.
Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран и США имеют «исторический шанс» заключить «уникальное соглашение». При этом он подчеркнул, что в случае угрозы Иран готов защищать свой суверенитет любыми средствами.
Основной задачей встречи станет закрепление результатов, достигнутых 17 февраля. По итогам второго раунда переговоров Аракчи заявил, что стороны достигли соглашения по «общим принципам» для дальнейшего обсуждения и намерены сосредоточить усилия на различных аспектах возможного соглашения.