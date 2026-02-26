USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Джейхун Байрамов: Самолет сбили по вине Минобороны России. Заявление Москвы

обновлено 17:58
17:58 6816

Россия «последовательно исполняет все договоренности» Москвы и Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лидеры России и Азербайджана подробно обсудили тему авиакатастрофы в ходе встречи 9 октября прошлого года в Душанбе. С российской стороны были даны развернутые пояснения, последовательно работаем над исполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — сказала она.

*** 09:56 

Позиция Азербайджана по вопросу крушения самолета AZAL является абсолютно принципиальной. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с журналистами во время посещения памятника «Крик матери» по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Министр отметил, что меры, озвученные президентом России на встрече президентов Азербайджана и России в октябре 2025 года, должны быть приняты: «Крушение самолета произошло по вине Министерства обороны России. Мы ожидаем, что по этому факту будут приняты все необходимые меры, дана правовая оценка и выплачены компенсации».

По словам главы МИД, «на самом высоком уровне было заявлено, что позиция Азербайджана по вопросу самолета AZAL является твердой и принципиальной».

В какой бизнес можно вложиться и заработать?
В какой бизнес можно вложиться и заработать? отвечает депутат Милли Меджлиса
18:28 40
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
Али Асадов собрал чиновников: рассмотрели вопросы правосудия и госзакупок
18:18 141
Переговоры Украины и США в Женеве
Переговоры Украины и США в Женеве
18:10 209
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
Франция ответила на обвинения России в адрес Украины
17:56 627
Где в Баку купить землю по доступной цене?
Где в Баку купить землю по доступной цене? эксперт назвал участки
17:28 1128
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
Иран готов к Зангезурскому коридору, но с оговорками
17:17 1256
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
Одна из передовых авиакомпаний мира дала сбой
17:19 1237
CША перебрасывают все больше войск к Ирану
CША перебрасывают все больше войск к Ирану обновлено 17:27
17:27 6038
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной?
Куба открыла огонь. Трамп ответит войной? новый поворот; все еще актуально
01:22 8625
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
Турецкая разведка сорвала планы революционеров: предотвратили крупный теракт
16:55 1220
Алиев поздравил Эрдогана
Алиев поздравил Эрдогана
16:52 1092

