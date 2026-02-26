Джейхун Байрамов: Самолет сбили по вине Минобороны России. Заявление Москвы

Россия «последовательно исполняет все договоренности» Москвы и Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL). Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Лидеры России и Азербайджана подробно обсудили тему авиакатастрофы в ходе встречи 9 октября прошлого года в Душанбе. С российской стороны были даны развернутые пояснения, последовательно работаем над исполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — сказала она.
*** 09:56
Позиция Азербайджана по вопросу крушения самолета AZAL является абсолютно принципиальной. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с журналистами во время посещения памятника «Крик матери» по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Министр отметил, что меры, озвученные президентом России на встрече президентов Азербайджана и России в октябре 2025 года, должны быть приняты: «Крушение самолета произошло по вине Министерства обороны России. Мы ожидаем, что по этому факту будут приняты все необходимые меры, дана правовая оценка и выплачены компенсации».
По словам главы МИД, «на самом высоком уровне было заявлено, что позиция Азербайджана по вопросу самолета AZAL является твердой и принципиальной».