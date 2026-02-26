USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Массированный удар России по Украине: много пострадавших

ФОТО; обновлено 11:14
11:14 1109

В ночь на 26 февраля Полтавская область Украины подверглась атакам РФ, повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света осталось почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Сегодня ночью атаковали Полтавщину. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе», - сообщил председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дьяковнич.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), «зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области». «Повреждено технологическое оборудование и объекты производства», - сообщили в ГСЧС.

В Лубенском районе, как указал глава ОВА, в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередачи.

«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», - отметил Дьяковнич.

«К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», - указал он. 

По данным ГСЧС, пожары ликвидированы.

*** 10:44

Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли массированный удар по нескольким областям Украины с использованием беспилотников и ракет. Пострадали около 20 человек, повреждены жилые дома, сообщают украинские СМИ.

«В результате удара по Харьковской области в селе Рай-Оленевка пострадали 14 человек, в числе которых — семилетний ребенок». Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, Россия атаковала Харьков 17 беспилотниками и двумя ракетами.

Под атакой также оказалось Запорожье. Повреждены 19 многоквартирных домов, четыре частных дома и нежилые здания, уточнил глава областной военной администрации Иван Федоров.

После атаки тепла нет более чем в 500 домах в трех районах города, сообщил он. Подводя итоги за сутки, Федоров написал, что в результате российских атак один человек погиб, еще восемь пострадали.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что в результате ночной атаки пострадал один человек. 

В Киеве пострадавших, по предварительным данным, нет. В Дарницком районе в результате атаки поврежден девятиэтажный дом. Также есть повреждения в Печерском и Голосеевском районах.

Атакован и Кривой Рог — там двое пострадавших, 89-летний мужчина и 82-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. После атаки в городе начался пожар.

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 254
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 476
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1677
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 269
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3204
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 752
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1265
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1799
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1136
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1558
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 679

