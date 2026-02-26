Массированный удар России по Украине: много пострадавших

В ночь на 26 февраля Полтавская область Украины подверглась атакам РФ, повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света осталось почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет. Об этом сообщают украинские СМИ. «Сегодня ночью атаковали Полтавщину. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе», - сообщил председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дьяковнич.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), «зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области». «Повреждено технологическое оборудование и объекты производства», - сообщили в ГСЧС. В Лубенском районе, как указал глава ОВА, в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередачи. «Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», - отметил Дьяковнич. «К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», - указал он. По данным ГСЧС, пожары ликвидированы.

*** 10:44 Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли массированный удар по нескольким областям Украины с использованием беспилотников и ракет. Пострадали около 20 человек, повреждены жилые дома, сообщают украинские СМИ.