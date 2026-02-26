Массированный удар России по Украине: много пострадавших

В ночь на 26 февраля Полтавская область Украины подверглась атакам РФ, повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света осталось почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Сегодня ночью атаковали Полтавщину. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе», - сообщил председатель Полтавской областной военной администрации (ОВА) Виталий Дьяковнич.
По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), «зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области». «Повреждено технологическое оборудование и объекты производства», - сообщили в ГСЧС.
В Лубенском районе, как указал глава ОВА, в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередачи.
«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», - отметил Дьяковнич.
«К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших», - указал он.
По данным ГСЧС, пожары ликвидированы.
Российские войска в ночь на 26 февраля нанесли массированный удар по нескольким областям Украины с использованием беспилотников и ракет. Пострадали около 20 человек, повреждены жилые дома, сообщают украинские СМИ.
«В результате удара по Харьковской области в селе Рай-Оленевка пострадали 14 человек, в числе которых — семилетний ребенок». Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его информации, Россия атаковала Харьков 17 беспилотниками и двумя ракетами.
Под атакой также оказалось Запорожье. Повреждены 19 многоквартирных домов, четыре частных дома и нежилые здания, уточнил глава областной военной администрации Иван Федоров.
После атаки тепла нет более чем в 500 домах в трех районах города, сообщил он. Подводя итоги за сутки, Федоров написал, что в результате российских атак один человек погиб, еще восемь пострадали.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины уточнили, что в результате ночной атаки пострадал один человек.
В Киеве пострадавших, по предварительным данным, нет. В Дарницком районе в результате атаки поврежден девятиэтажный дом. Также есть повреждения в Печерском и Голосеевском районах.
Атакован и Кривой Рог — там двое пострадавших, 89-летний мужчина и 82-летняя женщина, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. После атаки в городе начался пожар.