Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США

11:01

Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль нанес удар по Ирану раньше атаки Вашингтона, сообщили Politico два чиновника администрации американского лидера, знакомые с текущими обсуждениями.

По их словам, такая позиция объясняется тем, что удар Израиля спровоцирует Иран на ответные действия, что поможет США заручиться поддержкой граждан в отношении атаки.

Politico приводит результаты недавних опросов, согласно которым американцы поддерживают смену режима в Иране, но не желают жертв со стороны США для достижения этого. «В администрации и ее окружении считают, что политика будет намного эффективнее, если израильтяне начнут действовать первыми и в одиночку, а иранцы нанесут нам ответный удар и дадут нам больше оснований для принятия мер», — сказал один из собеседников издания.

При этом Politico отмечает: хотя часть окружения Трампа хотела бы «первого шага» Израиля, наиболее вероятным остается сценарий совместной американо-израильской операции.

В ответ на запрос о комментарии представитель Белого дома Анна Келли заявила, что «СМИ могут сколько угодно гадать о мыслях президента, но только президент Трамп знает, что он может или не может сделать».

Посольство Израиля в Вашингтоне от комментариев отказалось.

Politico отмечает, что надежды Вашингтона на дипломатическое решение «тускнеют», и основной вопрос смещается к тому, когда и как может быть нанесен удар по Ирану.

По сведениям издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе в Белом доме настаивал на необходимости сорвать иранскую ядерную программу, инфраструктуру баллистических ракет и поддержку прокси-групп. Накануне очередного раунда переговоров в Женеве один из источников Politico описывает настрой ближайшего окружения Трампа предельно жестко: «Мы их будем бомбить».

В публикации Politico говорится о масштабе возможной военной операции и рисках для США. Среди ключевых факторов источники называют опасения из-за истощения запасов боеприпасов, а также вероятность американских потерь в случае наиболее жесткого варианта. Один из собеседников отмечает, что при ударе уровня «смены режима» Иран с высокой вероятностью ответит «всем, что у него есть», а американские объекты в регионе – потенциальные цели и «они не под «Железным куполом», что несет «большой политический риск».

Среди вариантов удара, перечисленных Politico со ссылкой на чиновников, – ограниченная начальная атака как рычаг для принуждения Тегерана к соглашению, а при провале переговоров – более широкая серия ударов. Целями, как ожидается, станут иранские ядерные объекты (или то, что осталось после ударов США в июне), а также инфраструктура баллистических ракет. Отдельно упоминается и возможность удара по верховному лидеру Али Хаменеи, хотя отмечается, что система власти в Иране устроена так, чтобы заменять выбывающих руководителей.

