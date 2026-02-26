USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Глава Минздрава о TƏBİB и реформах

10:59 1136

Министр здравоохранения Теймур Мусаев прокомментировал слухи о возможном присоединении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) к Министерству здравоохранения.

По его словам, в системе здравоохранения продолжаются поэтапные реформы и на этот вопрос может ответить Наблюдательный совет TƏBİB.

Мусаев заметил, что Минздрав сформировал перечень медучреждений, находящихся в аварийном состоянии. «Они будут отремонтированы и переданы профильным структурам», — сказал Мусаев.

Кроме того, по его словам, разработаны специальные правила для оказания онкологических услуг в частном секторе: «Требования будут строгими, лицензии получат только клиники, соответствующие высоким стандартам».

Мусаев отметил, что Минздрав Азербайджана поэтапно реализует реформы в сфере здравоохранения, при этом особое внимание уделяется кадровой политике. По словам министра, кадровая политика нуждается в серьезных преобразованиях. «По вопросу нехватки кадров в регионах создана совместная рабочая группа с участием министерства, TƏBİB и Госагентства по ОМС. Работа в этом направлении продолжается, проводятся регулярные встречи», - отметил Теймур Мусаев.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что «разрешение на проведение пластических и эстетических операций получили 45 врачей, и этот список расширяется. В стране действуют два основных центра пластической хирургии, условия в этой сфере улучшаются».

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 256
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 477
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1679
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 270
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3204
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 753
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1266
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1801
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1137
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1561
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 679

ЭТО ВАЖНО

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 256
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 477
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1679
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 270
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3204
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 753
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1266
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1801
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1137
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1561
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться