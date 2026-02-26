Глава Минздрава о TƏBİB и реформах

Министр здравоохранения Теймур Мусаев прокомментировал слухи о возможном присоединении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) к Министерству здравоохранения.

По его словам, в системе здравоохранения продолжаются поэтапные реформы и на этот вопрос может ответить Наблюдательный совет TƏBİB.

Мусаев заметил, что Минздрав сформировал перечень медучреждений, находящихся в аварийном состоянии. «Они будут отремонтированы и переданы профильным структурам», — сказал Мусаев.

Кроме того, по его словам, разработаны специальные правила для оказания онкологических услуг в частном секторе: «Требования будут строгими, лицензии получат только клиники, соответствующие высоким стандартам».

Мусаев отметил, что Минздрав Азербайджана поэтапно реализует реформы в сфере здравоохранения, при этом особое внимание уделяется кадровой политике. По словам министра, кадровая политика нуждается в серьезных преобразованиях. «По вопросу нехватки кадров в регионах создана совместная рабочая группа с участием министерства, TƏBİB и Госагентства по ОМС. Работа в этом направлении продолжается, проводятся регулярные встречи», - отметил Теймур Мусаев.

Кроме того, глава Минздрава сообщил, что «разрешение на проведение пластических и эстетических операций получили 45 врачей, и этот список расширяется. В стране действуют два основных центра пластической хирургии, условия в этой сфере улучшаются».