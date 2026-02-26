USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном

10:52 1801

У Армении нет планов по выводу дислоцированной на территории страны 102-й российской военной базы. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Польском институте международных отношений в ответ на вопрос, обращалась ли армянская сторона к РФ с просьбой свертывания базы. Видеозапись встречи обнародовала пресс-служба Пашиняна.

«У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы (дислоцирующейся в Гюмри). У нас тесное партнерство с Российской Федерацией - налажены экономические связи, политические связи», - сказал армянский премьер.

Он добавил, что отношения Армении с Россией находятся «на этапе трансформации». «Мы сегодня формируем новые отношения с Россией. Мы решительны и хотели бы развивать сотрудничество с РФ, но факт в том, что эти отношения меняются по ряду факторов», - сказал Пашинян.

Глава армянского правительства заявил о «решающей роли» России и президента РФ Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном 8 ноября 2020 года. По его словам, эта договоренность «в будущем превратилась» в декларацию, подписанную Ереваном и Баку в Вашингтоне.

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 257
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 477
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1681
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 270
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3205
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 753
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1269
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1802
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1138
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1562
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 679

ЭТО ВАЖНО

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 257
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 477
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1681
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 270
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3205
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 753
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1269
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1802
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1138
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1562
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 679
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться