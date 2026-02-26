USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Байрамов об этнической чистке

11:03 880

Мы хорошо знаем, что и до Ходжалы во многих наших населенных пунктах совершались подобные расправы и погромы. Эти события были составной частью продуманной политики того периода, основанной на этнической ненависти. Однако Ходжалинская трагедия является самой крупной по своему масштабу. Потому что за одну ночь лишились жизни 613 ни в чем не повинных людей, большинство из которых были гражданскими лицами. Об этом в заявлении журналистам сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Сегодня мы говорим о мирном процессе. Весь мир увидел, какие решительные шаги предприняла азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева в этом направлении, восстанавливая территориальную целостность, обеспечивая наши права и историческую справедливость. В мирном процессе лидерство и все инициативы также исходили от Азербайджанского государства. И сегодня в данном направлении предпринимаются серьезные шаги, и важные результаты уже налицо. В то же время мы не должны забывать свою историю. Происходящие сегодня процессы чрезвычайно важны. Как и всегда, сегодня азербайджанский народ с уважением чтит память наших шехидов», - заявил министр.

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 258
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 479
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1683
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 271
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3205
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 753
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1270
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1802
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1139
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1562
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 679

