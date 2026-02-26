Байрамов об этнической чистке

Мы хорошо знаем, что и до Ходжалы во многих наших населенных пунктах совершались подобные расправы и погромы. Эти события были составной частью продуманной политики того периода, основанной на этнической ненависти. Однако Ходжалинская трагедия является самой крупной по своему масштабу. Потому что за одну ночь лишились жизни 613 ни в чем не повинных людей, большинство из которых были гражданскими лицами. Об этом в заявлении журналистам сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Сегодня мы говорим о мирном процессе. Весь мир увидел, какие решительные шаги предприняла азербайджанская армия под руководством президента Ильхама Алиева в этом направлении, восстанавливая территориальную целостность, обеспечивая наши права и историческую справедливость. В мирном процессе лидерство и все инициативы также исходили от Азербайджанского государства. И сегодня в данном направлении предпринимаются серьезные шаги, и важные результаты уже налицо. В то же время мы не должны забывать свою историю. Происходящие сегодня процессы чрезвычайно важны. Как и всегда, сегодня азербайджанский народ с уважением чтит память наших шехидов», - заявил министр.