Арестовали бывшего военного летчика: работал на Китай

В США арестовали «элитного» бывшего офицера ВВС США и боевого пилота по обвинению в том, что он в течение многих лет мог обучать китайских военных пилотов за рубежом. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
Речь идет о 65-летнем Джеральде Эдди Брауне-младшем, который был арестован в штате Индиана и обвинен в сговоре с целью предоставления оборонных услуг китайским военным пилотам без разрешения, что является нарушением Закона о контроле за экспортом оружия (AECA).
«Отдел национальной безопасности использует все средства, имеющиеся в его распоряжении, чтобы защитить наши военные преимущества и привлечь к ответственности тех, кто нарушает AECA», – заявил заместитель генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.
По данным Минюста США, Браун, который имел позывной Runner, руководил боевыми миссиями, командовал секретными подразделениями, был ответственным за системы доставки ядерного оружия и служил инструктором-пилотом для различных самолетов в течение 24 лет службы в ВВС.