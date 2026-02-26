Арестовали бывшего военного летчика: работал на Китай

В США арестовали «элитного» бывшего офицера ВВС США и боевого пилота по обвинению в том, что он в течение многих лет мог обучать китайских военных пилотов за рубежом. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Речь идет о 65-летнем Джеральде Эдди Брауне-младшем, который был арестован в штате Индиана и обвинен в сговоре с целью предоставления оборонных услуг китайским военным пилотам без разрешения, что является нарушением Закона о контроле за экспортом оружия (AECA).