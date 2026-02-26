USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Арестовали бывшего военного летчика: работал на Китай

11:25

В США арестовали «элитного» бывшего офицера ВВС США и боевого пилота по обвинению в том, что он в течение многих лет мог обучать китайских военных пилотов за рубежом. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Речь идет о 65-летнем Джеральде Эдди Брауне-младшем, который был арестован в штате Индиана и обвинен в сговоре с целью предоставления оборонных услуг китайским военным пилотам без разрешения, что является нарушением Закона о контроле за экспортом оружия (AECA).

«Отдел национальной безопасности использует все средства, имеющиеся в его распоряжении, чтобы защитить наши военные преимущества и привлечь к ответственности тех, кто нарушает AECA», – заявил заместитель генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

По данным Минюста США, Браун, который имел позывной Runner, руководил боевыми миссиями, командовал секретными подразделениями, был ответственным за системы доставки ядерного оружия и служил инструктором-пилотом для различных самолетов в течение 24 лет службы в ВВС. 

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США
12:08
12:08
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
11:57
11:57
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
25 февраля 2026, 21:49
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48

