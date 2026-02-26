В Женеве начались переговоры Ирана и США

В Женеве начался третий раунд переговоров между представителями Ирана и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщило агентство Fars.
Делегацию Ирана возглавляет глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, во главе американской — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предыдущие две встречи сторон состоялись 6 февраля (Маскат, столица Омана) и 17 февраля (Женева).
* * * 11:34
Делегация Ирана прибыла в диппредставительство Омана в Женеве для участия в третьем раунде непрямых переговоров с США.
Об этом сообщает SNN.