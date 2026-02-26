МВД Кубы о перестрелке с американским катером: задержанные признались...

Министерство внутренних дел Кубы распространило заявление в связи с задержанным в территориальных водах страны американским катером.

В частности, в заявлении утверждается, что задержанные с катера, который ранее вторгся в территориальные воды Кубы, во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию республики «в террористических целях». «Установлено, что нейтрализованная быстроходная лодка с номерным знаком Флориды FL7726SH перевозила десять вооруженных лиц, которые, согласно их предварительным показаниям, намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в сообщении.

При задержании были изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма, уточняет МВД.