Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

МВД Кубы о перестрелке с американским катером: задержанные признались...

11:36

Министерство внутренних дел Кубы распространило заявление в связи с задержанным в территориальных водах страны американским катером.

В частности, в заявлении утверждается, что задержанные с катера, который ранее вторгся в территориальные воды Кубы, во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию республики «в террористических целях». «Установлено, что нейтрализованная быстроходная лодка с номерным знаком Флориды FL7726SH перевозила десять вооруженных лиц, которые, согласно их предварительным показаниям, намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в сообщении.

При задержании были изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма, уточняет МВД.

Всего на борту катера было 10 человек — выходцы с Кубы, живущие в США. Четверо из них были убиты в перестрелке с пограничной охраной, остальные шестеро ранены. Выжившие члены экипажа, сообщило ведомство, взяты под стражу, им оказывают медицинскую помощь. Также задержан еще один человек, который, как утверждает МВД, был отправлен из США для того, чтобы помочь вооруженной группе проникнуть на остров, и уже дал признательные показания.

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48

