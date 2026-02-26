МВД Кубы о перестрелке с американским катером: задержанные признались...

Министерство внутренних дел Кубы распространило заявление в связи с задержанным в территориальных водах страны американским катером.
В частности, в заявлении утверждается, что задержанные с катера, который ранее вторгся в территориальные воды Кубы, во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию республики «в террористических целях». «Установлено, что нейтрализованная быстроходная лодка с номерным знаком Флориды FL7726SH перевозила десять вооруженных лиц, которые, согласно их предварительным показаниям, намеревались осуществить проникновение в террористических целях», — говорится в сообщении.
При задержании были изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма, уточняет МВД.
Всего на борту катера было 10 человек — выходцы с Кубы, живущие в США. Четверо из них были убиты в перестрелке с пограничной охраной, остальные шестеро ранены. Выжившие члены экипажа, сообщило ведомство, взяты под стражу, им оказывают медицинскую помощь. Также задержан еще один человек, который, как утверждает МВД, был отправлен из США для того, чтобы помочь вооруженной группе проникнуть на остров, и уже дал признательные показания.