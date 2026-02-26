USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Заключенные будут получать медпомощь по новым правилам

В Пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) внесены изменения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, определены условия оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, а также осужденным к лишению свободы на определенный срок и пожизненному лишению свободы (за исключением учреждений исполнения наказаний участкового типа).

Медицинские услуги указанным лицам будут оказываться на следующих условиях:

- при отсутствии у Главного медицинского управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики необходимого медицинского оборудования и (или) профильных специалистов для оказания соответствующей медицинской услуги;

- в течение одного бюджетного года количество содержащихся под стражей лиц, а также лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы (за исключением учреждений участкового типа), которым оказываются медицинские услуги, не должно превышать 1500 человек;

- с учетом настоящего документа объем страховых выплат, осуществляемых за счет средств фонда ОМС в течение одного бюджетного года, не должен превышать 200 000 манатов.

При оказании медицинских услуг указанным лицам меры безопасности обеспечиваются Министерством юстиции Азербайджанской Республики.

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 265
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 488
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1688
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 276
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3207
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 759
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1276
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1810
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1140
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1565
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 682
