Заключенные будут получать медпомощь по новым правилам

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, определены условия оказания медицинской помощи лицам, содержащимся под стражей, а также осужденным к лишению свободы на определенный срок и пожизненному лишению свободы (за исключением учреждений исполнения наказаний участкового типа).

Медицинские услуги указанным лицам будут оказываться на следующих условиях:

- при отсутствии у Главного медицинского управления Министерства юстиции Азербайджанской Республики необходимого медицинского оборудования и (или) профильных специалистов для оказания соответствующей медицинской услуги;

- в течение одного бюджетного года количество содержащихся под стражей лиц, а также лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы (за исключением учреждений участкового типа), которым оказываются медицинские услуги, не должно превышать 1500 человек;

- с учетом настоящего документа объем страховых выплат, осуществляемых за счет средств фонда ОМС в течение одного бюджетного года, не должен превышать 200 000 манатов.

При оказании медицинских услуг указанным лицам меры безопасности обеспечиваются Министерством юстиции Азербайджанской Республики.