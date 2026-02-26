USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана

Отдел информации
11:43 1365

Иран выпустил NOTAM, в котором говорится о том, что беспилотные летательные аппараты будут использоваться на высоте от уровня земли до 10 000 футов (приблизительно 3 300 метров) вблизи границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс flightradar24. Этот ресурс также опубликовал координаты морского района, где Иран выпустил предупреждение NOTAM.

NОТАМ (аббревиатура от англ. NOtice To Air Missions — извещение летному составу, ранее Notice to Airmen) — извещение, рассылаемое средствами электросвязи и содержащее информацию о введении в действие, состоянии или изменении любого аэронавигационного оборудования, обслуживания и правил, или информацию об опасности, имеющую важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов.

В сложившейся ситуации это предупреждение со стороны Ирана означает, что воздушное пространство над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана в Каспийском море закрыто для всех видов полетов. Это указывает на то, что Иран проводит в этом воздушном пространстве учения с участием беспилотников.

Иранские учения с участием беспилотных летательных аппаратов над Каспийским морем проходят на фоне мобилизации США крупных военных сил в регионе и угроз Тегерану возможными военными операциями.

ЭТО ВАЖНО

