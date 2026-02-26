Трамп разочарован: столько усилий впустую

По его словам, американский лидер вложил в это немало политического капитала. Рубио добавил, что, несмотря на определенный прогресс в отдельных вопросах, Трамп в целом разочарован.

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и уже многое сделал для этого. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Уиткофф - ред.) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до конца. Поэтому у нас много людей, которые вложили немало усилий в это, и я думаю, мы достигли прогресса в сужении вопросов, но некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными», - подчеркнул Рубио.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос на переговорах в Женеве не будет решен. В то же время он подчеркнул, что американцы стремятся остановить войну как можно скорее.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов высказался о мирных переговорах с Россией. По его словам, Украина движется вперед и подходит к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

«Такие войны не заканчиваются сами по себе. Они либо завершаются справедливым решением, либо непременно возвращаются в еще более масштабной и опасной форме», - добавил Буданов.