Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Генерал Кейн между молотом и наковальней

11:55

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн оказался в центре сложного политического и военного балансирования: с одной стороны, давление со стороны президента США Дональда Трампа с требованием подготовить варианты ударов по Ирану, с другой – беспокойство по поводу масштабов, рисков и возможных потерь в случае крупной операции.

Как пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций, Кейн в последние недели проводил закрытые встречи в Пентагоне, избегая традиционного формата заседаний в специальном зале «Танк», чтобы минимизировать риск утечек информации. Во время внутренних обсуждений он подчеркивал сложность потенциальной кампании против Ирана и возможные последствия для американских войск.

Разногласия с Белым домом

Риторика генерала контрастирует с публичными заявлениями Трампа, который неоднократно предполагал, что военная операция против Ирана может быть быстрой и успешной. Президент заявил в соцсетях, что Кейн «знает только одно – как побеждать» и в случае приказа «возглавит наступление».

В Белом доме подчеркивают, что генерал предоставляет президенту «полный спектр вариантов» без политических предпочтений. Пресс-секретарь администрации отметила, что окончательные решения принимает глава государства.

Впрочем, по словам источников, во время одного из заседаний в Ситуационной комнате Кейн не смог гарантировать прогнозируемый результат потенциальной операции по смене режима в Иране, которая длилась значительно дольше запланированного времени.

Уроки Марка Милли

Генерал пытается избежать открытого противостояния с президентом, как это было при его предшественнике – Марке Милли, который часто вступал в публичные и частные конфликты с Трампом во время его первого срока. Кейн выбрал более сдержанную тактику – не вступать в прямую конфронтацию, но доносить профессиональную позицию в закрытом формате.

Некоторые в оборонном ведомстве считают, что он «сдерживает удары» в общении с президентом. Официальный представитель Объединенного штаба это отрицает, заявляя, что Кейн выполняет свою уставную роль – давать военные рекомендации с учетом всех рисков.

