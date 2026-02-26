Посольство Франции соболезнует Азербайджану

Посольство Франции в Азербайджане выразило соболезнования Азербайджану в связи с 26 Февраля — Днeм Ходжалинского геноцида.
Cоответствующая публикация размещена на странице посольства в социальной сети X.
«Сегодня мы присоединяемся к народу Азербайджана, который с глубоким уважением чтит память жертв Ходжалинского геноцида», — говорится в публикации.
Bu gün biz Xocalı qurbanlarının xatirəsini dərin ehtiramla yad edən Azərbaycan xalqına qoşuluruq. 🕯️🇦🇿— France en Azerbaïdjan 🇫🇷🇪🇺 (@FranceBakou) February 26, 2026
Aujourd’hui, nous nous joignons au peuple azerbaïdjanais pour commémorer la mémoire des victimes de Khojaly. 🕯️🇦🇿 pic.twitter.com/7tnWuYTAna