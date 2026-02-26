USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Новость дня
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Руководство госслужбы у памятника жертвам Ходжалы

ФОТО
12:07 294

Руководство Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу посетило памятник жертвам Ходжалинского геноцида.

По случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и руководство службы посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида, воздвигнутый в Хатаинском районе Баку.

Перед памятником, воздвигнутым в память о шехидах Ходжалы, были возложены цветы и почтена память жертв этой трагедии. 

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 271
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 498
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1701
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 280
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3208
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 763
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1284
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1817
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1142
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1570
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 685

ЭТО ВАЖНО

Китай маскируется и подбирается к Тайваню
Китай маскируется и подбирается к Тайваню
12:13 271
В Женеве начались переговоры Ирана и США
В Женеве начались переговоры Ирана и США обновлено 12:08
12:08 498
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи
Иранцы пообещали сражаться и без Хаменеи обновлено 11:57
11:57 1701
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
Руководство Минздрава почтило память жертв Ходжалы
11:56 280
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке
Архитекторы нового порядка: Израиль с Индией в едином кулаке наша аналитика; все еще актуально
25 февраля 2026, 21:49 3208
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
Пашинян об инфраструктуре на границе Армении с Турцией
11:27 763
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
Алиевы на открытии мемориала в Ходжалы
11:19 1284
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
Пашинян о «решающей роли» Путина с Азербайджаном
10:52 1817
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
Глава Минздрава о TƏBİB и реформах
10:59 1142
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
Удар по Ирану: вначале Израиль, потом США
11:01 1570
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
Генпрокурор вызывает Нетаньяху
10:48 685
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться