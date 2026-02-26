Руководство госслужбы у памятника жертвам Ходжалы

Руководство Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу посетило памятник жертвам Ходжалинского геноцида.

По случаю 34-й годовщины Ходжалинской трагедии начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов и руководство службы посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида, воздвигнутый в Хатаинском районе Баку.

Перед памятником, воздвигнутым в память о шехидах Ходжалы, были возложены цветы и почтена память жертв этой трагедии.

Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin!