Китай маскируется и подбирается к Тайваню

Китай маскирует полеты дронов под чужие самолеты в рамках возможной подготовки к вторжению на Тайвань, пишет Reuters.

Крупный китайский военный дрон в последние месяцы совершил как минимум 23 полета над Южно-Китайским морем, передавая ложные сигналы транспондера, которые заставляли системы наблюдения идентифицировать его как другие воздушные суда — от грузового самолета из Беларуси, находящегося под санкциями, до британского истребителя Typhoon.

Маршруты полетов, как показал анализ, часто пролегают из китайской провинции Хайнань на восток в сторону Филиппин, вблизи спорных Парасельских островов и вдоль побережья Вьетнама.

Военные атташе и аналитики в сфере безопасности, изучающие эти операции, заявляют, что такие полеты знаменуют собой качественный сдвиг в тактике «серой зоны» Китая в спорном Южно-Китайском море и, по-видимому, являются испытанием потенциальных средств радиоэлектронной маскировки на случай вторжения Китая на Тайвань.