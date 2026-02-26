Открытое письмо Орбана Зеленскому

Орбан заявил, что в течение четырех лет Зеленский «не смог принять позицию суверенного правительства Венгрии и венгерского народа в отношении войны между Россией и Украиной».

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором обвинил его в том, что его действия противоречат интересам Венгрии. Об этом он написал утром 26 февраля в соцсети Х.

«В течение четырех лет вы работали над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку от Брюсселя и обеспечили себе поддержку венгерской оппозиции», – написал он.

Также Орбан заявил, что Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция «координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство».

Кроме того, он упомянул и о нефтепроводе «Дружба», который «имеет критическое значение для энергоснабжения Венгрии», а затем обвинил Зеленского в его «блокировании».

«Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей», – отметил он.