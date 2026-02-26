Азербайджанцев будут судить роботы?

По его словам, цифровизация правосудия уже активно развивается в Европе, Азии и США, однако главный вопрос остается открытым: когда в правосудие Азербайджана будут внедрены роботы-судьи и станет ли ИИ инструментом повышения справедливости или источником новых проблем.

«На сегодняшний день в Азербайджане действует система электронного суда. И, судя по уровню ее возможностей и интеграции адвокатов в электронную систему других административных ресурсов страны, до роботов-судей нам еще, как говорится, далеко, как до горизонта. А нужны ли нам роботы в судах? Ответ на этот риторический вопрос, думаю, очевиден. И в контексте обсуждаемого изъятие ранее размещенных на официальных сайтах судов фотографий судей может стать первым шагом к передаче правосудия безликим машинам», - отметил Сулейманов.

Есть немало граждан, по словам юриста, довольных нынешним положением дел в судах и категорически против каких-либо новшеств, однако есть и те, кто готов поддержать цифровизацию правосудия. Он подчеркнул, что, возможно, именно усталость обивать пороги судов, тратя уйму времени, средств и здоровья, оспаривая в вышестоящих судах решения нижестоящих, и станет аргументом в пользу перемен. Ведь каждое отмененное решение — это, по сути, показатель некомпетентности либо несправедливости судей, принявших такое решение.

«Но может ли робот быть справедливее человека? Да. И не только может, но и должен. Именно это и является краеугольным камнем данной идеи. Робот-судья, у которого нет жены, требующей бриллианты, мужа, требующего дорогие машины, детей, требующих непомерные расходы, является тем объективным судьей, который будет вершить правосудие в развитых социумах. И это будущее не за горами. В США, Китае и других странах уже идет ускоренный процесс такой интеграции. К примеру, в Эстонии была разработана система для автоматизированного рассмотрения небольших имущественных споров. Алгоритм анализирует документы, позиции сторон и предлагает проект решения. Вот и все. Никакого участия сторон, контактов с секретарем, поиска знакомых, звонков судье, грозных поручений председателя. Только четкий анализ и неподкупный алгоритм», - сказал Сулейманов.

По его мнению, в эпоху цифровизации необходимо ускорить интеграцию ИИ в систему правосудия страны, запустить роботов-судей, которые будут беспристрастно принимать решения, роботов-консультантов, которые будут помогать гражданам правильно оформить иск и другие базовые процессуальные документы, прогнозировать процессуальные риски и вероятность отмены решения в апелляции. Также могут быть внедрены роботы-ассистенты, которые будут проверять соблюдение сроков, формировать типовые уведомления, структурировать материалы дела, выявлять логические противоречия в документах и т.д. «Это улучшит доступность защиты своих прав даже для юридически неграмотных лиц и граждан, живущих в регионах, поможет снизить перегруженность судов, а самое главное — увеличит индекс доверия граждан к судебной системе страны», - добавил Сулейманов.