Румыния подняла в небо истребители

Беспилотник в среду ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии в то время, как Россия осуществляла атаку на Украину. Об этом сообщает Digi 24.
Вечером 25 февраля, около 18:15 (20:15 по Баку), жители северной части румынского уезда Тулча получили уведомление Ro-Alert. Причиной стал очередной обстрел Россией Украины и обнаружение воздушной цели, направлявшейся в сторону румынской границы.
Министерство национальной обороны Румынии подтвердило, что радары зафиксировали беспилотник, который на короткое время вошел в национальное воздушное пространство.
В 17:50 (20:50 по Баку) с авиабазы Фетешть в небо были подняты два истребителя F-16 для мониторинга ситуации.
Дрон вошел в воздушное пространство Румынии в районе населенного пункта Сфинту-Георге и покинул его к северу от Сулины, двигаясь над территориальными водами. По данным ведомства, жизни людей угрозы не было.