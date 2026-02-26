Румыния подняла в небо истребители

Беспилотник в среду ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии в то время, как Россия осуществляла атаку на Украину. Об этом сообщает Digi 24.

Вечером 25 февраля, около 18:15 (20:15 по Баку), жители северной части румынского уезда Тулча получили уведомление Ro-Alert. Причиной стал очередной обстрел Россией Украины и обнаружение воздушной цели, направлявшейся в сторону румынской границы.