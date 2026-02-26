USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Румыния подняла в небо истребители

14:03 561

Беспилотник в среду ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии в то время, как Россия осуществляла атаку на Украину. Об этом сообщает Digi 24.

Вечером 25 февраля, около 18:15 (20:15 по Баку), жители северной части румынского уезда Тулча получили уведомление Ro-Alert. Причиной стал очередной обстрел Россией Украины и обнаружение воздушной цели, направлявшейся в сторону румынской границы.

Министерство национальной обороны Румынии подтвердило, что радары зафиксировали беспилотник, который на короткое время вошел в национальное воздушное пространство.

В 17:50 (20:50 по Баку) с авиабазы Фетешть в небо были подняты два истребителя F-16 для мониторинга ситуации.

Дрон вошел в воздушное пространство Румынии в районе населенного пункта Сфинту-Георге и покинул его к северу от Сулины, двигаясь над территориальными водами. По данным ведомства, жизни людей угрозы не было.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 110
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 409
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1853
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 998
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4126
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5302
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 411
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1223
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2221
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1978
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250

