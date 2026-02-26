«Прошло 47 лет, а мы все еще ждем»: посол США о решении Ирана

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Иран осознает, какие шаги необходимо предпринять для мирного урегулирования ситуации в ходе ядерных переговоров в Женеве.

«Иранцы знают, что им нужно сделать, если они хотят разрешить ситуацию мирным путем», – сказал Хакаби в интервью Ynet, повторив позицию Вашингтона о том, что любое соглашение должно означать «никакого обогащения, никаких ядерных вооружений».

По его словам, обеспокоенность США распространяется также на ракетную программу Ирана и его деятельность в регионе.

Отвечая на вопрос о перспективах продолжения переговоров, Хакаби отметил, что результат зависит от Тегерана. «Я не знаю. Все действительно зависит от того, с чем они сядут за стол переговоров», – сказал он. «Будем надеяться на разумный подход со стороны иранцев. Но прошло уже 47 лет, а мы все еще ждем его», – добавил посол.

Тем временем американский сенатор Джон Тьюн заявил, что президент США Дональд Трамп проводит политику «мира через силу» на фоне того, как Соединенные Штаты продолжают наращивать свои военные мощности на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном.

На еженедельном брифинге республиканского руководства Сената Тьюн отметил, что не знает, принял ли Трамп решение о нанесении удара.

«Я полагаю, что он готовится к различным сценариям, проводит политику мира через силу и сотрудничает с союзниками в регионе, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного потенциала», – подчеркнул политик.