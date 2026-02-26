USD 1.7000
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

«Прошло 47 лет, а мы все еще ждем»: посол США о решении Ирана

14:20 671

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что Иран осознает, какие шаги необходимо предпринять для мирного урегулирования ситуации в ходе ядерных переговоров в Женеве.

«Иранцы знают, что им нужно сделать, если они хотят разрешить ситуацию мирным путем», – сказал Хакаби в интервью Ynet, повторив позицию Вашингтона о том, что любое соглашение должно означать «никакого обогащения, никаких ядерных вооружений».

По его словам, обеспокоенность США распространяется также на ракетную программу Ирана и его деятельность в регионе.

Отвечая на вопрос о перспективах продолжения переговоров, Хакаби отметил, что результат зависит от Тегерана. «Я не знаю. Все действительно зависит от того, с чем они сядут за стол переговоров», – сказал он. «Будем надеяться на разумный подход со стороны иранцев. Но прошло уже 47 лет, а мы все еще ждем его», – добавил посол.

Тем временем американский сенатор Джон Тьюн заявил, что президент США Дональд Трамп проводит политику «мира через силу» на фоне того, как Соединенные Штаты продолжают наращивать свои военные мощности на Ближнем Востоке на фоне напряженности с Ираном.

На еженедельном брифинге республиканского руководства Сената Тьюн отметил, что не знает, принял ли Трамп решение о нанесении удара.

«Я полагаю, что он готовится к различным сценариям, проводит политику мира через силу и сотрудничает с союзниками в регионе, чтобы гарантировать, что Иран никогда не получит ядерного потенциала», – подчеркнул политик.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 113
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 416
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1858
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1001
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4126
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5302
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 412
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1223
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2223
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1978
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250

