Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых
Кровавые бои возле резиденции Хаменеи: сотня убитых

Россияне обстреляли мечеть в Херсоне

14:23 619

Российские войска обстреляли мечеть в Херсоне, выбив окна и повредив фасад, пишут украинские СМИ.

«Последствия атаки российских войск на мечеть мусульманской религиозной общины в Херсоне - (...) в здании выбиты окна, поврежден фасад и внутренние помещения. Даже в священный для мусульман месяц Рамазан россияне еще раз открыто демонстрируют, что для них не существует никаких религиозных ценностей», - заявили в областной военной администрации (ОВА) Херсона.

Как отметили в ОВА, «к счастью, никто из людей не пострадал».

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки в области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре.

Почему в Азербайджане коровы дают мало молока?
Почему в Азербайджане коровы дают мало молока? мнение эксперта
15:39 117
Иран строго предупредил Армению
Иран строго предупредил Армению
15:27 418
Иран призывает США поверить фетве
Иран призывает США поверить фетве обновлено 14:52
14:52 1859
Обещают быстрый интернет в Азербайджане
Обещают быстрый интернет в Азербайджане кто заплатит за улучшение?
14:21 1003
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
Иран объявил о закрытии неба над всей морской зоной вдоль границ Азербайджана
11:43 4126
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани?
Рискованный маневр Еревана: что ищет Папикян у Лариджани? актуальный комментарий; все еще актуально
25 февраля 2026, 22:28 5302
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
Посол Украины: Чтим память невинных жертв Ходжалы
14:12 412
Азербайджанцев будут судить роботы?
Азербайджанцев будут судить роботы? мнение юриста
14:03 1224
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
Пезешкиан заявил о гибели до 400 военных
13:35 2223
Войдет ли турецкая армия в Иран?
Войдет ли турецкая армия в Иран?
13:32 1978
Россия все-таки взяла Покровск?
Россия все-таки взяла Покровск?
12:48 2250

