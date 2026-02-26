Россияне обстреляли мечеть в Херсоне

Российские войска обстреляли мечеть в Херсоне, выбив окна и повредив фасад, пишут украинские СМИ.
«Последствия атаки российских войск на мечеть мусульманской религиозной общины в Херсоне - (...) в здании выбиты окна, поврежден фасад и внутренние помещения. Даже в священный для мусульман месяц Рамазан россияне еще раз открыто демонстрируют, что для них не существует никаких религиозных ценностей», - заявили в областной военной администрации (ОВА) Херсона.
Как отметили в ОВА, «к счастью, никто из людей не пострадал».
Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки в области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре.