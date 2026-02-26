Обещают быстрый интернет в Азербайджане

Агентство по информационно-коммуникационным технологиям предложило внедрить в Азербайджане требования к минимальной скорости интернета. Приведет ли переход к более жесткому регулированию к фактическому повышению качества интернет-услуг в интервью haqqin.az прокомментировал эксперт по технологическим вопросам Фарид Кязымов.

«Отвечать на этот вопрос необходимо в нескольких плоскостях. Во-первых, существуют многочисленные недовольства пользователей и клиентов провайдеров, которые говорят, что не получают ту скорость интернета, за которую заплатили. В Азербайджане сейчас минимальные требования — это 100 мегабит в секунду. И немало пользователей разных провайдеров заявляют, что они не получают такую скорость. Причины низкой скорости могут быть разными и не всегда связаны исключительно с провайдером. На скорость интернета влияет не только тот сигнал, который приходит домой от провайдера по проводам, но и оборудование внутри квартиры. Во многих домах, где интернет установлен 10 и более лет, используются модемы и роутеры старого поколения — четвертого или пятого, тогда как сейчас уже есть седьмое поколение, а в продаже в основном шестое. Они гораздо эффективнее и обеспечивают более качественный интернет», — пояснил Кязымов.

Кроме того, по его словам, на качество сигнала влияет и строительный материал зданий. Он отметил, что в Европе или Северной Америке дома в основном не строятся из камня, как в Азербайджане. А у нас традиционно используется бетон и камень, что тоже снижает скорость интернета внутри дома, добавил он.

Эксперт напомнил, что в Азербайджане действует правило, согласно которому провайдер не имеет права снижать заявленную скорость более чем на 30%. По его словам, если минимальное требование — 100 мегабит в секунду, значит, провайдер в некоторых случаях не должен давать менее 70 мегабит в секунду, но, к сожалению, этого придерживаются не все.

«Ряд ведущих провайдеров уже готовы к более высоким стандартам. Я пользуюсь провайдером, который предоставляет в среднем по квартире 300–400 мегабит в секунду. В самой дальней точке квартиры — 130–150 мегабит. Это говорит о том, что при качественном оборудовании и хорошем закупе интернет-трафика можно обеспечить высокий уровень услуг. После перехода на минимальные 100 мегабит в секунду некоторые компании не улучшили качество связи, а лишь увеличили доходы. Введение новых правил и ужесточение регулирования со стороны агентства ИКТ и профильных структур позволит более серьезно требовать исполнения обязательств от провайдеров», — считает Кязымов.

Он также отметил, что на официальном сайте агентства действует раздел электронных обращений, где граждане могут подать жалобу. Отдельной проблемой эксперт назвал наличие фактической монополии в отдельных новостройках, особенно в Баку. По его словам, бывает, что дом обслуживает только один небольшой провайдер, иногда компания, созданная специально под конкретный жилой комплекс. Из-за небольших доходов такие компании мало инвестируют в инфраструктуру, оборудование закупается недорогое, и в результате страдают жители.

«Ужесточение регулирования необходимо именно для наведения порядка на рынке. Цель одна — обеспечить высокое качество интернета. Крупные игроки уже предоставляют хорошие услуги, но небольшие компании с ограниченными ресурсами часто оказывают низкокачественные услуги. Регулирование либо вынудит их уйти с рынка и уступить место более серьезным игрокам, либо заставит инвестировать в развитие и модернизацию оборудования», — считает Кязымов.

Говоря о возможном повышении минимального порога скорости, эксперт отметил, что технически большинство крупных провайдеров готовы к следующему этапу.

«Я думаю, что переход от нынешних 100 мегабит в секунду к 150 мегабитам — это вопрос ближайшей перспективы. Для большинства крупных игроков это вполне реализуемо», — заключил он.